Trump und Selenskij streiten sich öffentlich im Weißen Haus. Der US-Präsident und sein Vize Vance drohen ihrem ukrainischen Gast, sein Land nicht weiter zu unterstützen. Sie bezichtigen ihn, mit einem Dritten Weltkrieg zu spielen, und fordern immer wieder Selenskijs Dankbarkeit ein. Der ukrainische Präsident reist vorzeitig ab, ohne das vereinbarte Rohstoff-Abkommen unterschrieben zu haben. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Der beispiellose Eklat im Weißen Haus wird schlimme Folgen haben (SZ Plus)

Selenskij will sich nicht bei Trump entschuldigen. Die amerikanische Seite fordert eine Entschuldigung, doch der ukrainische Präsident lehnt ab. Dennoch glaube er, dass die Beziehung zu Trump heilbar sei. Der US-Präsident hingegen schließt aus, sich sofort wieder mit dem ukrainischen Staatschef zu treffen. Bundeskanzler Scholz ruft seinen möglichen Nachfolger Merz an und will ihn wohl enger einbinden als bisher geplant. Zum Liveblog

Reaktionen: „Du bist nie allein, lieber Präsident.“ Aus Europa bekommt Selenskij viel Rückendeckung. Manche Wortmeldungen lassen vermuten, dass der Eklat einen endgültigen Bruch zwischen der EU und den USA markiert. Es ist schwer vorstellbar, wie sie noch eine gemeinsame Linie zur Zukunft der Ukraine finden könnten. Allein der Ungar Orbán dankt Trump. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Anhänger in Diyarbakir zeigen ein Bild von PKK-Gründer Abdullah Öcalan. (Foto: Sertac Kayar/REUTERS)

PKK verkündet Waffenruhe. Sie wolle dem Aufruf ihres inhaftierten Anführers Öcalan folgen und den bewaffneten Kampf gegen die Türkei beenden, „solange keine Angriffe auf uns erfolgen“. Der PKK-Gründer müsse „in die Lage versetzt werden, unter freien Bedingungen zu leben und zu arbeiten“. Zum Artikel

Papst Franziskus geht es wieder schlechter. Der 88-Jährige hat eine Verkrampfung der Atemwege, erbricht mehrfach und sein Atembild verschlechtert sich plötzlich. Er wird mechanisch beatmet. „Die Prognose bleibt daher verhalten“, hieß es. Die Nacht habe Franziskus ohne weitere Komplikationen verbracht. In Rom gewinnt die Diskussion über die Zukunft der Kirche an Fahrt. Zum Artikel

FC Bayern gewinnt 3:1 in Stuttgart. Der VfB verteilt Geschenke, die Münchner nehmen sie an: Der Auswärtssieg bringt den Tabellenführer einen großen Schritt näher Richtung Meisterschaft. Die Tore schießen Olise, Goretzka und Coman auf der einen und Stiller auf der anderen Seite. Zum Artikel (SZ Plus)