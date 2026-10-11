Trump fordert neuen Staatschef für die Ukraine. Der US-Präsident macht Selenskij für die hohen Treibstoffpreise verantwortlich. Zuvor vereinbarte Trump mit Putin die Lieferung von 300 000 Tonnen Diesel und hob dafür US-Sanktionen gegen russische Energieexporte auf. Zum Artikel

Nach dem Angriff auf Riad droht eine neue Eskalation am Golf. Beim Angriff der Huthi auf den Flughafen in Riad sind zwölf Menschen getötet worden. Es ist der schwerste Anschlag in Saudi-Arabien seit Jahrzehnten. Die Führung steht vor einem Dilemma. Militärische Gegenangriffe könnten die Huthi zu weiteren Attacken treiben, statt sie zu stoppen. Zum Artikel

Globale Handelsrouten: Warum der Vorstoß der Huthi ans Rote Meer so gefährlich ist

AfD und BSW feiern gemeinsam in Magdeburg. Spitzenpolitiker von AfD und BSW aus Sachsen-Anhalt feierten gemeinsam bei der Eröffnung eines TV-Studios des rechtsextremen Magazins Compact in Magdeburg. Die BSW-Bundesspitze reagierte mit scharfer Kritik und warnte vor dem Eindruck von „Kumpanei oder einer privilegierten Partnerschaft“ mit der AfD. Zum Artikel

Friedenspreisträger Sands prangert Vorgehen Israels in Palästina an Philippe Sands, britisch-französischer Rechtsanwalt und Schriftsteller, erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche. In seiner Dankesrede kritisiert Sands das deutsche Schweigen zu Israels Taten im Gazastreifen und im Westjordanland scharf. Zum Artikel

Papst Leo XIV. muss an der Lunge operiert werden. Das Oberhaupt der katholischen Kirche gibt beim Mittagsgebet in Rom bekannt, dass bei ihm ein Knoten in der Lunge entfernt werden müsse. Der Eingriff sei bereits für die nächsten Tage geplant. Zum Artikel

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