Schüsse nahe Trumps Golfclub - FBI geht von Attentatsversuch aus. Der ehemalige US-Präsident befindet sich der Behörde zufolge in Sicherheit. In der Nähe des Tatorts findet die Polizei ein Sturmgewehr und nimmt einen Verdächtigen fest. Der soll sich in den sozialen Medien immer wieder kritisch über Trump geäußert haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Erweiterte Kontrollen an deutschen Grenzen starten. Deutschland weitet seine bereits laufenden Kontrollen im Osten und Süden des Landes auf die Landgrenze im Westen aus. Seit Mitternacht kontrollieren Beamte in Niedersachsen und NRW an den Grenzen zu Belgien und den Niederlanden. An diesem Montag sollen auch Kontrollen an den Grenzen nach Luxemburg und Dänemark eingerichtet werden. Zum Artikel

Unwetter: Angespannte Lage in Niederösterreich, sechs Tote in Rumänien. Die Regenfälle in Mittel- und Osteuropa gehen weiter - und haben teils schwere Konsequenzen. Experten rechnen an diesem Montag erneut vielerorts mit starken Niederschlägen. In Dresden steht der Pegel der Elbe bei über fünf Metern. Zum Liveblog

Selenskij bittet Verbündete, Einschränkungen für Waffen aufzuheben. Nach dem jüngsten Luftangriff auf Charkiw erneuert der ukrainische Präsident seine Forderung, mit westlichen Waffen im russischen Hinterland angreifen zu können. Zu dieser Frage beraten sich an diesem Montag die Regierungschefs aus Großbritannien und Italien. Zum Liveblog

Polizei: Diskussion um Schmerzgriffe gegen Demonstranten. Manchmal fügen Polizisten Menschen auf Kundgebungen absichtlich Schmerzen zu, um sie zu disziplinieren. Der Fall einer Göttinger Klimaaktivistin, der ein Beamter absichtlich das Handgelenk verdreht hat, beschäftigt gerade ein Berliner Gericht. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen