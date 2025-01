Russland will trotz Trump-Drohung keine Zugeständnisse machen. Der neue US-Präsident droht Russland mit Sanktionen, sollte Moskau den Krieg in der Ukraine nicht beenden. Russische Politiker zeigen sich unbeeindruckt. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV EVG fordert höhere Löhne und droht mit Streik. Am 28. Januar beginnt die neue Tarifrunde zwischen der Bahn und der Gewerkschaft. An diesem Donnerstag stellt die EVG ihre genauen Forderungen vor. Die Gewerkschaft strebt einen Lohnabschluss vor der Bundestagswahl Ende Februar an. Sollte die Bahn kein akzeptables Angebot machen, drohen Streiks. Zum Artikel (SZ Plus)

Kind und Mann bei Messerangriff getötet. Ein 28-Jähriger geht in einem Park in Aschaffenburg auf eine Gruppe kleiner Kinder los. Ein Zweijähriger und ein Mann, der helfen wollte, sterben. Der Verdächtige aus Afghanistan war wegen eines von ihm selbst abgebrochenen Asylverfahrens ausreisepflichtig. Zum Artikel (SZ Plus)

Musk kritisiert Trumps neues Stargate-Projekt. Der Tech-Milliardär äußert ungewöhnlich deutliche Kritik an dem Vorhaben, Milliarden in künstliche Intelligenz zu investieren. Trump hatte zuvor verkündet, dass OpenAI mit mehreren Partnern 500 Milliarden Dollar in neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz stecken werde. Zur stärkeren Abschottung der USA sollen bis Ende des Monats 1500 weitere Soldaten an die Grenze zu Mexiko geschickt werden. Zum Liveblog

Champions League: FC Bayern verliert in Rotterdam 0:3. Hoch überlegene, aber viel zu hektische Münchner verlieren gegen einen gnadenlosen Gastgeber. Damit benötigen die Bayern einen Sieg im letzten Vorrundenspiel gegen Bratislava und müssen auf die Unterstützung einiger anderer Mannschaften hoffen, damit am Ende ein Platz unter den ersten Acht der Tabelle herausspringt. Der ist nötig, um direkt ins Achtelfinale einzuziehen und die Playoffs zu vermeiden. Zum Artikel (SZ Plus)

