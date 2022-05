Von Anna Ernst

Was heute wichtig ist

Trump stellt sich beim Auftritt in Texas hinter die Waffenlobby. In Texas spricht Donald Trump vor der einflussreichen National Rifle Association. Nach dem Massaker an einer Grundschule schlägt der Ex-Präsident unter Jubelrufen vor: Lasst die Lehrer Waffen tragen! Zum Artikel

Amoklauf in Texas: Die für Uvalde zuständige Sicherheitsbehörde hat schwere Fehler beim Einsatz gegen den Amokläufer eingeräumt

Städte und Gemeinden bereiten sich auf das Neun-Euro-Ticket vor. Die Bahn hat in nur zwei Tagen mehr als eine Million der vergünstigten Tickets verkauft, hinzu kommen Verkäufe über Verkehrsverbünde und bestehende Abonnements. In Berlin fürchtet man volle Züge, bereits jetzt mangelt es an Fahrzeugen. In Dresden will man hingegen mit der Rabattaktion neue Kunden gewinnen. Und Magdeburg spendiert beim Abschluss eines Monatsabos einen vierten Monat für neun Euro. Zum Artikel

Arbeitsminister Heil will Klimageld für Menschen mit Einkommen unter 4000 Euro. Der SPD-Politiker plädiert wegen der gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise für eine weitere Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen. Das geplante Bürgergeld soll zudem höher ausfallen als Hartz IV. Die FDP hat dagegen bereits Widerstand angekündigt. Zum Artikel

"Alles hat seine Zeit. Jetzt ist sie vorbei." Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) tritt am kommenden Dienstag zurück, damit seine Partei in Ruhe einen Nachfolger aufbauen kann. Er soll von seinem Parteikollegen Boris Rhein abgelöst werden. Bouffier sagt, die CDU habe in den vergangenen Jahren "nicht in allen Dingen unbedingt erfolgreich operiert". Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: Die CDU stellt ihre neue Grundwertecharta vor. Ein Kohleausstieg bis 2030, 1000 neue Windräder und 10 000 zusätzliche Lehrkräfte: Die beiden Parteien haben ihre Sondierungsgespräche abgeschlossen. Damit rückt ein schwarz-grünes Bündnis in Nordrhein-Westfalen näher. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Krieg in der Ukraine

Orthodoxe in der Ukraine spalten sich vom Moskauer Patriarchat ab. Russlands Krieg führt zu einer Spaltung der russisch-orthodoxen Kirche: Ihr ukrainischer Zweig hat seine völlige Unabhängigkeit vom Moskauer Patriarchaten Kyrill I. beschlossen. Die Ukraine verliert wohl eine strategisch wichtige Stadt im Osten. Erneut werden schwere Gefechte gemeldet. Zum Liveblog

EXKLUSIV: Rechtsextreme in Deutschland erhalten massive Unterstützung aus Russland. Der Bundeswehr-Oberleutnant Franco A., der sich derzeit wegen Terrorverdachts vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main verantworten muss, hat offenbar Kontakt zu einer staatsnahen russischen Stiftung gesucht. Auch zahlreiche andere Offiziere und Polizisten, die sich gemeinsam mit Franco A. in der rechten Chatgruppe "Nordkreuz" vernetzten, bauen ihre privaten Unternehmen augenscheinlich auf russischem Kapital auf. Zum Artikel

SZ im Dialog

Iris Berben liest das "Ukrainische Tagebuch" von Oxana Matiychuk. Seit Beginn des Krieges berichtet Oxana Matiychuk für die Süddeutsche Zeitung fast täglich aus der Ukraine. Nun kommt sie nach München, um am 29. Mai ab 19.30 Uhr über ihre Erfahrungen im Krieg zu berichten und Publikumsfragen zu beantworten. Dazu liest die Schauspielerin Iris Berben aus den Texten. Die Ticketerlöse kommen der Ukraine-Hilfe zugute.