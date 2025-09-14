Zum Hauptinhalt springen

SZ am AbendNachrichten vom 14. September 2025

Lesezeit: 1 Min.

Am 18. August begleitete eine prominente Delegation europäischer Politiker den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij nach Washington zu Donald Trump.
Am 18. August begleitete eine prominente Delegation europäischer Politiker den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij nach Washington zu Donald Trump.

Von Nadja Tausche

Was heute wichtig war

Russland-Sanktionen: Trump stellt Europäern Bedingungen. Der US-Präsident will nur dann Sanktionen gegen Russland verhängen, wenn die Nato-Partner Moskau kein Öl mehr abkaufen und zudem China mit Zöllen bestrafen. In Brüssel wecken diese unrealistischen Forderungen Misstrauen. Schnelle, harte US-Sanktionen, die Moskau zu Verhandlungen zwingen, dürfte es damit nicht geben. Zum Artikel (SZ Plus)

  • US-Liveblog: Republikaner erhöhen Druck auf Trump bei Russland-Sanktionen

Prognose: CDU in Nordrhein-Westfalen klar vorne. Die CDU behauptet sich einer landesweiten Prognose des WDR zufolge als stärkste Kraft bei den Kommunalwahlen. Die SPD muss Einbußen hinnehmen, wird voraussichtlich aber zweitstärkste Kraft. Die AfD legt wohl deutlich zu, die Grünen erleiden starke Verluste. Zum Artikel

Fall Kirk: Was bisher über den Beschuldigten bekannt ist. Der 22-jährige Tyler R., der derzeit in Untersuchungshaft sitzt, macht eine Ausbildung zum Elektriker und ist in der Gaming-Szene aktiv. Auch auf Botschaften, mit denen R. seine Munitionsgehäuse versehen hatte, waren Codes aus der Szene zu finden. Es gibt bislang keine Hinweise, dass der mutmaßliche Täter - wie von US-Präsident Trump angedeutet - in der linken Szene aktiv war, ausgeschlossen ist es aber nicht. Nahestehenden Personen zufolge war er zuletzt „politischer“ geworden. Zum Artikel (SZ Plus)

Malaika Mihambo springt zu Silber. Im Weitsprung-Finale der Leichtathletik-WM holt die 31-Jährige Silber hinter Tara Davis-Woodhall. Damit sichert Mihambo dem deutschen Team die erste Medaille bei der WM in Tokio. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

