Von Xaver Bitz

Was wichtig war

Trump akzeptiert Wahlniederlage. In einer Videoansprache wendet sich der amtierende Präsident an das Volk und ruft zu "Heilung und Versöhnung" auf. Er rechtfertigt sein Bekämpfen des Wahlergebnisses mit dem Versuch, die Demokratie zu schützen und verurteilt den Sturm auf das Kapitol. Ein Polizist der Kapitol-Polizei erliegt seinen Verletzungen. Der Staatsanwalt von Washington erklärt, der werde "alle Akteure", die eine Rolle beim Sturm auf das Kapitol gespielt haben, ins Visier nehmen. Die Entwicklungen im Liveblog. Trump gibt sich in seiner Rede so präsidial wie vielleicht noch nie und will damit wohl einem Amtsenthebungsverfahren entgehen. Die Demokraten werden ihm das nicht abkaufen, analysiert Thorsten Denkler.

Jenseits des Rechts. Noch nie wurde ein US-Präsident aus dem Amt entfernt oder später strafrechtlich verfolgt. Stefan Kornelius schreibt über die Frage, wie wahrscheinlich das im Fall von Trump ist. (SZ Plus)

Die News zum Coronavirus

RKI meldet neuen Höchstwert an Corona-Toten. Das Robert-Koch-Institut berichtet 1188 neue Todesfälle und 31 849 Neuinfektionen. Der Biontech-Impfstoff ist wohl wirksam gegen neue Virus-Mutanten. Nach wie vor gibt es in Deutschland weniger Tests als im Vorjahr. Weitere Nachrichten aus Deutschland

Kipping: Staat sollte Impfstoffhersteller zwingen, Lizenzen freizugeben. Damit sollten auch andere pharmazeutische Produktionsstätten den Impfstoff erzeugen können. Die Vorsitzende der Linkspartei kritisiert zudem, es gebe bei den Infektionsschutzmaßnahmen der Bundesregierung "null Bereitschaft, in die großen Wirtschaftsbranchen steuernd einzugreifen". Zum Interview von Boris Herrmann (SZ Plus)

Curevac verbündet sich mit Bayer. Bis zu 300 Millionen Dosen Impfstoff will Curevac in diesem Jahr noch produzieren - und hat noch nicht mal eine Zulassung. Um das alles zu schaffen, holt sich das Unternehmen Hilfe vom Agrochemie- und Pharmakonzern Bayer. Zum Text von Elisabeth Dostert

Außerdem wichtig

Was wichtig wird

Laschet, Merz und Röttgen stellen sich den Fragen von CDU-Mitgliedern. Die drei Kandidaten für den Parteivorsitz wollen bei einem Online-Parteitag Mitte Januar Nachfolger von Kramp-Karrenbauer werden. Ab 19 Uhr können Mitglieder der Union den dreien online Fragen stellen.

Autoverkäufe brechen ein - Kraftfahrt-Bundesamt legt Zahlen vor. Ein neues Auto stand im Corona-Jahr 2020 für viele Haushalte und Betriebe in Deutschland nicht ganz oben auf der Agenda. Die deutschen Autobauer gehen davon aus, dass bundesweit etwa ein Fünftel weniger Autos verkauft wurden als 2019. Das wären dann noch rund 2,9 Millionen. Wie viele Fahrzeuge tatsächlich neu zugelassen wurden, will das Kraftfahrt-Bundesamt an diesem Freitag bekannt geben.

Frühstücksflocke

Man lernt nie aus. "Wie alt wart ihr, als ihr geblickt habt, dass es de-odorant heißt und nicht deo-dorant?" fragte vor Kurzem ein Nutzer auf Twitter und bekam als eine Antwort: "Hmgrpfunvierzich Jahre." Erstaunlich aber wahr: Auch SZ-Redakteure und Redakteurinnen haben Wissenslücken. Eine Auswahl