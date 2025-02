Trump kündigt „unverzügliche“ Ukraine-Verhandlungen an. Das habe er mit Russlands Präsident Putin während eines Telefonats besprochen. Nach dem Gespräch kündigt Trump ein Treffen mit Putin „in nicht allzu ferner Zukunft“ vermutlich in Saudi-Arabien an. Im Anschluss an das Telefonat mit dem russischen Staatschef spricht Trump auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij. Unklar ist, welchen Einfluss die Ukraine auf die Gespräche haben wird. Zum Artikel

„Die Ukraine und Europa müssen Teil jedweder Verhandlungen sein.“ Weder die europäischen Nato-Verbündeten noch der ukrainische Präsident Selenskij sind vor Trumps Gespräch mit Putin nennenswert eingebunden. Stattdessen präsentiert der neue amerikanische Verteidigungsminister Hegseth bei einem Treffen mit Kolleginnen und Kollegen der Nato in Brüssel die Umrisse eines möglichen Deals. Den europäischen Außenministern bleibt nicht viel mehr, als eine trotzige Erklärung zu veröffentlichen. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie es jetzt in Österreich weitergehen könnte. Nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP sind laut Bundespräsident Van der Bellen vier Szenarien möglich, um die politische Krise in Österreich zu beenden. So gäbe es die Möglichkeiten eine Minderheits- oder eine Expertenregierung zu bilden, auch neuerliche Koalitionsgespräche oder Neuwahlen sind möglich. Zum Artikel (SZ Plus)

Angeklagte im Schumacher-Prozess schuldig gesprochen. Drei Männer sollen mit intimen Videos vom Krankenbett versucht haben, die Familie von Michael Schumacher um 15 Millionen Euro zu erpressen. Nun verurteilt das Amtsgericht Wuppertal einen der Täter zu drei Jahren Haft wegen Erpressung in einem besonders schweren Fall. Sein Sohn bekommt eine sechs Monate lange Haftstrafe auf Bewährung. Zum Artikel

Syrien braucht Hilfe für den Wiederaufbau. An diesem Donnerstag kommen Außenminister aus dem Westen und den arabischen Staaten in Paris zusammen. Es geht vor allem um die Frage, wer Geld für den Wiederaufbau gibt. Wer hilft, wird sich im neuen Syrien auch Einfluss erhoffen dürfen. Ihren politischen Einfluss baut im Moment in erster Linie die Türkei auf. Aber auch von der saudischen Monarchie erhofft sich Syriens Übergangspräsident al-Scharaa finanzielle Hilfe, ebenso wie von Katar. Zum Artikel

EXKLUSIV Spielt der Cum-Ex-Kronzeuge ein Verwirrspiel? Der wichtigste Zeuge will angeblich 50 Millionen Euro auf ein Treuhandkonto gelegt haben, um gestohlene Steuergelder zurückzuzahlen. Jetzt sagt er, das Geld sei leider nicht mehr da. Recherchen von WDR und SZ zeigen: Offenbar waren die Firmen, in denen es steckte, bereits 2023 insolvent. Zum Artikel (SZ Plus)

Champions League: FC Bayern gewinnt in Glasgow. Die Tore für die Münchner erzielen Olise und Kane. Maeda trifft für Celtic in der 79. Minute zum 1:2 Endstand. Der FC Bayern verschafft sich durch den Sieg eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Alles Wichtige zur Bundestagswahl

Desinformationskampagnen in Deutschland stark aktiv. Datenauswertungen lassen erahnen, dass Fakes, Lügen und Verzerrungen so gut wie jedem Wähler begegnen können. Nicht nur, aber vor allem auf Social Media. Die Fakes vergiften die Gesellschaft und verbreiten sich in Windeseile. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz und Merz stellen sich Kinderfragen. Bei Sat 1 befragen Kinder zwischen sieben und 14 Jahren die Kanzlerkandidaten Scholz und Merz. Die Sendung wurde bereits Mitte Januar und damit vor der Messerattacke in Aschaffenburg und dem daraus resultierenden „Tabubruch“ aufgezeichnet. Zum Artikel (SZ Plus)