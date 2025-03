Kritik aus den eigenen Reihen an Kretschmer-Vorstoß zu Russland-Sanktionen. Der sächsische Ministerpräsident und stellvertretende CDU-Chef nennt das kategorische Nein Deutschlands und anderer europäischer Länder zu einer Lockerung der Sanktionen „völlig aus der Zeit gefallen“. In der Union bahnt sich deshalb eine offene Auseinandersetzung über den künftigen Umgang mit Russland an. CDU-Außenpolitiker Kiesewetter fordert, mögliche russlandfreundliche Tendenzen bereits im Koalitionsvertrag auszuschließen. Zum Artikel

Gesamtmetall-Präsident fordert neue Klimapolitik. „Der Kohleausstieg ist nicht zu halten“, sagt Stefan Wolf der SZ. Das Jahr 2038 sei vermutlich zu ambitioniert: „Ich glaube nicht, dass bis dahin erneuerbare Energien alles abdecken können, wenn wir durch die Elektromobilität viel mehr Strom benötigen.“ Er fordert die SPD-Spitze auf, sich in den Koalitionsverhandlungen zu bewegen und Wirtschaftsreformen zuzulassen, die Deutschland in seinen Augen wieder wettbewerbsfähiger machen würden. Zum Interview (SZ Plus)

Frankreich: Urteil im Korruptionsprozess gegen Marine Le Pen erwartet. Der rechtsextremen Politikerin wird vorgeworfen, mit ihrer Partei Rassemblement National im großen Stil EU-Gelder veruntreut zu haben. Le Pen drohen bis zu fünf Jahre Haft und die Aberkennung des passiven Wahlrechts für ebenfalls fünf Jahre. Das würde sie für die nächste Präsidentschaftswahl 2027 disqualifizieren. Eine Verurteilung gilt als sehr wahrscheinlich. Zum Artikel

Schülerinnen in Afghanistan lernen in Untergrundschulen. 2,2 Millionen Mädchen dürfen seit der Machtergreifung der Taliban laut UN-Kinderhilfswerk nicht mehr in den Unterricht. Nach dem Ende der sechsten Klasse müssen sie zu Hause bleiben, so wollen es die Machthaber. Doch gegen das Dekret gibt es Widerstand: Heimlich betreiben Aktivisten private Schulen. Zum Artikel

MEINUNG Afghanistan: Die Zeit der Dunkelheit ist zurück (SZ Plus)

