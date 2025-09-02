Moskau widerspricht Trump: Kein Dreier-Gipfel mit Selenskij geplant. Russland weist Trumps Aussagen zu einem geplanten Gipfel mit Selenskij zurück und betont, es gebe „keine konkrete Vereinbarung“. Die Ukraine und führende europäische Politiker werfen dem russischen Machthaber Wladimir Putin vor, Verhandlungen zu verzögern, um den Krieg weiterzuführen. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen: Sparmaßnahmen waren wohl wichtiger als die Sicherheit. Ein interner Untersuchungsbericht der Bahn beschreibt, wie der Staatskonzern Erkenntnisse über „Serienmängel“ an Betonschwellen systematisch ignorierte. Fristen für Inspektionen und den Austausch von Betonschwellen seien nicht eingehalten worden. Zwei Manager der DB Netz sollen davon gewusst haben. Der Unfall im Juni 2022 wäre „vermeidbar“ gewesen, so die Schlussfolgerung des Berichts. Zum Artikel (SZ Plus)

Rebellengruppe: Mehr als 1000 Tote nach Erdrutsch im Sudan. Der Erdrutsch hat sich bereits vor zwei Tagen nach tagelangen Regenfällen in der Bergregion Marra ereignet. Dort suchen viele Bürgerkriegsflüchtlinge Zuflucht. Ein Dorf sei vollständig zerstört worden. Die Rebellen bitten die UN und Hilfsorganisationen um Unterstützung. Zum Artikel

China präsentiert modernste Waffen. Die chinesische Führung nutzt den 80. Jahrestag des Kriegsendes in Asien, um bei einer riesigen Militärparade durch Peking ein hochmodernes Waffenarsenal zu zeigen. Am Mittwoch werden 10 000 Soldaten aufmarschieren, außerdem Hyperschallraketen sowie große autonome Luft- und Unterwasserdrohnen zu sehen sein. Auch Trägersysteme für Atomwaffen sollen Teil der Parade sein. Zum Artikel

Nicolas Jackson wechselt wohl doch zur Leihe nach München. Der FC Bayern leiht Nicolas Jackson vom FC Chelsea aus – und wird dabei wieder zum Hauptdarsteller am letzten Tag der Transferperiode. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen