Trump trifft Netanjahu – und inszeniert sich als Friedensfürst. Sowohl mit Iran als auch mit der Terrororganisation Hamas will der US-Präsident in den nächsten Tagen ein Ende der Gewalt vereinbaren. Israel und USA scheinen außerdem die Umsiedlung von Palästinensern aus dem kriegsversehrten Gazastreifen vorzubereiten. Israels Premierminister Netanjahu nominiert Trump für den Friedensnobelpreis. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundestag steht vor wichtiger Haushaltswoche. Ab heute wird im Parlament über sehr viel Geld diskutiert. Neben dem Entwurf für den Haushalt wird es um den Finanzplan bis 2029 gehen, und damit um die deutsche Verteidigungsfähigkeit und die Belebung der Wirtschaft. Zum Liveblog

EXKLUSIV Polizei findet rätselhaften Tresor bei Benkos Verwandten. Die Ermittler stellen Uhren, Ringe und Bargeld im Wert von mehreren hunderttausend Euro in dem Safe im österreichischen Pfunds sicher. Dieser wurde am selben Tag gekauft, an dem der Unternehmer Privatinsolvenz anmeldete. Benko selbst bestreitet, davon gewusst zu haben. Sollte er aber auf diese Weise versucht haben, Vermögensgegenstände vor dem Zugriff seiner Gläubiger zu schützen, könnte er eine lange Freiheitsstrafe bekommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump verschiebt Einführung der Zölle auf 1. August. Der US-Präsident hatte seine Zölle zuvor schon bis zum 9. Juli ausgesetzt, in der Zeit sollten bilaterale Abkommen geschlossen werden. Der EU drohen wohl erst einmal keine neuen Zölle. Zum Liveblog

Mehr als 100 Todesfälle nach Überschwemmungen in Texas. Vier Tage nach Beginn der Sturzflut werden immer mehr Tote bestätigt. Allein im besonders betroffenen Gebiet Kerr County kamen nach Behördenangaben 84 Menschen ums Leben, davon seien 28 Kinder gewesen. Die Suche nach Überlebenden könnte von neuen Unwettern erschwert werden. Zum Artikel

Pistorius legt Gesetzentwurf zu Wehrdienst vor. Das neue Modell, das der Verteidigungsminister anstrebt, basiert zunächst auf Freiwilligkeit, beinhaltet aber eine verpflichtende Musterung. Im Ernstfall soll die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundestags Wehrpflichtige einberufen dürfen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen