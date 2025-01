Trump verlangt von Nato-Ländern fünf Prozent für Verteidigung. Statt der bislang zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts sollten die Nato-Staaten künftig mehr investieren, so der designierte US-Präsident. Den Panamakanal will Trump mit wirtschaftlichem oder sogar militärischem Druck wieder unter amerikanische Kontrolle bringen und behauptet, er könne Dänemark dazu zwingen, Grönland zu verkaufen. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zur US-Wahl: Strack-Zimmermann reagiert auf Trumps Forderungen: „Nicht kirre machen lassen“

Trumps Scharfmacher: Donald Trump Jr. reist nach Grönland (SZ Plus)

EXKLUSIV Nur eine Minderheit der Arbeitnehmer forderte 2024 mehr Gehalt. Das geht aus einer repräsentativen Befragung der Jobplattform Stepstone hervor. Demnach bekam jeder Zweite, der 2024 in der Firma nach einem höheren Gehalt fragte, auch mehr. Viele Beschäftigte sind mit ihrer Lohnsteigerung allerdings unzufrieden: Mehr als einem Drittel reicht die durchgesetzte Gehaltserhöhung nicht aus. Zum Artikel (SZ Plus)

Telekom-Manager wirft Konkurrenz unrealistische Geschäftspläne und Versagen beim Glasfaserausbau vor. Srini Gopalan, der Deutschlandchef der Telekom, sagt, dass hinter manchen Glasfaser-Anbietern Finanzinvestoren stecken, die unrealistische Erwartungen gehabt hätten, „wie viel und wie schnell man Geld mit Glasfaser auf dem deutschen Markt verdienen kann. "Das waren Fantasie-Rechnungen. Jetzt platzt mancher Traum, und das kann sich beim Ausbau-Tempo widerspiegeln“. Zum Interview (SZ Plus)

Waldbrand bei Los Angeles - 30 000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Mindestens 510 Hektar Land fallen dem sich schnell ausbreitenden in Pacific Palisades am Rand von Los Angeles zum Opfer. Die Flammen zerstören zahlreiche Häuser. Aufgrund der Evakuierungen kommt es zu einem Verkehrschaos. Zum Artikel

Zwei Tote nach Schüssen in Maschinenbaufirma. Zwei Männer werden in einer Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall in Baden-Württemberg getötet und ein Mann lebensgefährlich verletzt. Nach einer Großfahndung wird der mutmaßliche Täter festgenommen. Er war nach Angaben der Polizei Mitarbeiter der Firma - die Hintergründe sind unklar. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Migration: Griechenland muss Schmerzensgeld an „Pushback“-Opfer zahlen

Ukraine: Trump will Kriegsende innerhalb von sechs Monaten

Überhöhte Mieten in Großstädten: Verdacht auf Mietwucher in Hunderten Fällen

11. September: Pentagon will Justizdeal mit Angeklagten stoppen