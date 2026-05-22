Verwirrung um US-Truppenverlegung nach Polen. Trump kündigt nach seinem ursprünglichen Abzugsbefehl nun doch die Entsendung von 5000 US-Soldaten nach Polen an. Die Verwirrung ist groß, da unklar bleibt, welche Truppen von wo verlegt werden – und was mit den GIs in Deutschland passiert. Zum Artikel

Neue Reform: Apotheken sollen ärztliche Aufgaben übernehmen. In Apotheken sollen Patientinnen und Patienten mehr Leistungen wie Impfungen, Vorsorge und Tests erhalten können. Geplant sind auch Standard-Blutentnahmen aus der Vene, etwa zur Kontrolle von Medikamentenwirkungen. Ärztevertreter kritisieren die neuen Befugnisse. Zum Liveblog

In Deutschland werden so wenige Wohnungen gebaut wie lange nicht mehr. Die Zahl neuer Wohnungen sinkt deutlich: 2025 wurden laut Statistischem Bundesamt nur noch 206 600 Wohnungen fertiggestellt – 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Bauministerin Hubertz spricht von „schlechten Zahlen“, die das Ergebnis der Krisenjahre seien. Zum Artikel

Trump will Täter des Kapitol-Sturms entschädigen. Der US-Präsident richtet einen Fonds in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar ein, aus dem auch Teilnehmer des Kapitol-Sturms Geld erhalten sollen. Zwei Polizisten, die damals im Einsatz waren, klagen dagegen. Auch republikanische Senatoren kritisieren den Fonds und blockieren aus Protest die Finanzierung von Trumps Einwanderungsbehörden. Zum Artikel

Guardiola verlässt ManCity nach zehn Jahren. Der katalanische Trainer verlässt Manchester nach dieser Saison vorzeitig. Der 55-Jährige verkündet vor dem letzten Ligaspiel gegen Aston Villa seinen Rücktritt in diesem Sommer. Guardiolas Vertrag wäre noch ein weiteres Jahr gelaufen. Als Nachfolger ist der Italiener Maresca im Gespräch. Zum Artikel

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