Erleichterung über harmonisches Treffen von Merz und Trump. Die Welt hat gesehen, wie ein Treffen des US-Präsidenten mit anderen Staatschefs im Weißen Haus ausgehen kann. Sowohl der ukrainische Präsident Selenskij als auch der südafrikanische Präsident Ramaphosa erlebten im Oval Office bizarre Momente. Zwischen Merz und dem US-Präsidenten ist hingegen alles überraschend harmonisch. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Gericht blockt Einreisestopp für Harvard-Studierende. Bis zu einer Anhörung vor Gericht sollen die bislang geltenden Regeln aufrechterhalten werden. Die Universität habe ausreichend nachgewiesen, dass sie andernfalls „einen unmittelbaren und nicht wiedergutzumachenden Schaden" erleiden würde, argumentiert die Richterin. Zum Liveblog

Massiver russischer Angriff auf die Ukraine. Russland attackiert die Ukraine in der Nacht mit einer ungewöhnlich heftigen Welle von Drohnenangriffen und Marschflugkörpern. Ziele seien Medienberichten zufolge die Hauptstadt Kiew sowie andere größere Städte und Regionen im äußersten Westen des Landes gewesen. In allen Regionen der Ukraine sei Luftalarm ausgelöst worden. Zum Liveblog

EXKLUSIV Bevölkerungsschutz-Chef will eine Million Plätze in Schutzräumen schaffen. Es sollen Tunnel, U-Bahnhöfe, Tiefgaragen und Keller öffentlicher Gebäude zu Schutzräumen ausgebaut werden, sagt Ralph Tiesler der Süddeutschen Zeitung. Hintergrund der Pläne sind die wachsenden Sorgen, Russland könne in einigen Jahren Nato-Gebiet angreifen. Zum Artikel (SZ Plus)

Ferienbeginn in Bayern: Stau auf der Autobahn und Schlangen an den Sicherheitskontrollen. Der ADAC sagt viele Staus für das Pfingstwochenende voraus, vor allem in Richtung der österreichischen und italienischen Urlaubsgebiete. Auch die bayerischen Flughäfen erwarten Millionen Passagiere. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen