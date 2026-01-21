Zum Hauptinhalt springen

SZ am AbendNachrichten vom 21. Januar 2026

Lesezeit: 1 Min.

Wem gilt Donald Trumps Applaus? In seiner Rede lobte er sich vor allem selbst, für seine Wirtschaftspolitik und vieles andere.
Wem gilt Donald Trumps Applaus? In seiner Rede lobte er sich vor allem selbst, für seine Wirtschaftspolitik und vieles andere. (Foto: FABRICE COFFRINI/AFP)

Was heute wichtig war.

Von Philipp Saul

Was heute wichtig war

Trump unterstreicht Anspruch auf Grönland. „Wir wollen nur ein Stück Eis im Gegenzug zum Schutz der Welt“, sagt der US-Präsident beim Weltwirtschaftsforum in Davos und verlangt „sofortige Verhandlungen“ über den Erwerb der Insel. Gewalt wolle er nicht anwenden. In seiner Rede greift Trump Europa und die US-Notenbank scharf an. Seine eigene Wirtschaftspolitik lobt er. Zum Artikel

  • MEINUNG Trump: Wer so redet, kann kein Anführer der freien Welt mehr sein

EU-Parlament will Mercosur-Abkommen durch EuGH prüfen lassen. Das Freihandelsabkommen wartet noch auf die Ratifizierung durch das EU-Parlament. Dieser Prozess könnte sich nun um bis zu zwei Jahre verzögern. Zuvor könnte es die EU-Kommission am Parlament vorbei vorläufig in Kraft setzen, wie Bundeskanzler Merz es fordert. Das würde Kommissionschefin von der Leyen aber wohl massive Proteste in ganz Europa bescheren. Zum Artikel

Drei mutmaßliche Helfer des Kreml festgenommen. Der Generalbundesanwalt wirft zwei von ihnen die Unterstützung ausländischer terroristischer Vereinigungen vor, eine dritte Person soll für Russland spioniert haben. Alle in Berlin und Brandenburg Festgenommenen sind Mitglieder von Netzwerken, die Ermittler bereits seit Längerem wegen ihrer Russlandnähe im Blick haben. Zum Artikel

FC Bayern könnte das direkte Weiterkommen sichern. Sollten die Münchner in der Champions League daheim gegen Royale Union Saint-Gilloise gewinnen, dürfte ihnen ein Platz unter den ersten Acht der Tabelle wohl nicht mehr zu nehmen sein. Der Unterrang der Südkurve bleibt an diesem Mittwochabend nach einer Strafe der Uefa wegen Pyrotechnik leer. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Alle Nachrichten im Überblick
:SZ am Morgen & Abend Newsletter

Alles, was Sie heute wissen müssen: Die wichtigsten Nachrichten des Tages, zusammengefasst und eingeordnet von der SZ-Redaktion. Hier kostenlos anmelden.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite