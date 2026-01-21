Trump unterstreicht Anspruch auf Grönland. „Wir wollen nur ein Stück Eis im Gegenzug zum Schutz der Welt“, sagt der US-Präsident beim Weltwirtschaftsforum in Davos und verlangt „sofortige Verhandlungen“ über den Erwerb der Insel. Gewalt wolle er nicht anwenden. In seiner Rede greift Trump Europa und die US-Notenbank scharf an. Seine eigene Wirtschaftspolitik lobt er. Zum Artikel

Vivian Motzfeldt: Grönlands Außenministerin ist plötzlich Volksheldin

EU-Parlament will Mercosur-Abkommen durch EuGH prüfen lassen. Das Freihandelsabkommen wartet noch auf die Ratifizierung durch das EU-Parlament. Dieser Prozess könnte sich nun um bis zu zwei Jahre verzögern. Zuvor könnte es die EU-Kommission am Parlament vorbei vorläufig in Kraft setzen, wie Bundeskanzler Merz es fordert. Das würde Kommissionschefin von der Leyen aber wohl massive Proteste in ganz Europa bescheren. Zum Artikel

MEINUNG Europäische Union: Ein paar Prinzipienreiter geben die EU der Lächerlichkeit preis

Drei mutmaßliche Helfer des Kreml festgenommen. Der Generalbundesanwalt wirft zwei von ihnen die Unterstützung ausländischer terroristischer Vereinigungen vor, eine dritte Person soll für Russland spioniert haben. Alle in Berlin und Brandenburg Festgenommenen sind Mitglieder von Netzwerken, die Ermittler bereits seit Längerem wegen ihrer Russlandnähe im Blick haben. Zum Artikel

FC Bayern könnte das direkte Weiterkommen sichern. Sollten die Münchner in der Champions League daheim gegen Royale Union Saint-Gilloise gewinnen, dürfte ihnen ein Platz unter den ersten Acht der Tabelle wohl nicht mehr zu nehmen sein. Der Unterrang der Südkurve bleibt an diesem Mittwochabend nach einer Strafe der Uefa wegen Pyrotechnik leer. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen