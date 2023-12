Zweiter US-Bundesstaat schließt Trump von Vorwahl aus. Nach dem Urteil in Colorado wird auch in Maine gegen den Republikaner entschieden. Die für Wahlen zuständige Secretary of State, Shenna Bellows, von der Demokratischen Partei hält den Vorwahlantrag des Ex-Präsidenten für "ungültig". Trump sei "nicht für das Präsidentenamt qualifiziert". Dessen Wahlkampfteam will gegen die Entscheidung vorgehen. Zum Artikel

EXKLUSIV Großhandelsexperte warnt vor möglichen Engpässen bei Medikamenten. Schon im vergangenen Jahr waren Hustensäfte und andere Arzneimittel knapp. Marcus Freitag erklärt: "Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Situation nicht dramatisch gebessert." Entscheidend sei, wie stark die Erkältungswelle ausfalle. Panik will die Branche um jeden Preis vermeiden. Zum Artikel (SZ Plus)

Lage in Hochwassergebieten weiter bedrohlich. Der Deutsche Wetterdienst sagt für Nordrhein-Westfalen Dauerregen voraus. Auch in Niedersachsen bleibt die Situation angespannt. Im Landkreis Celle verlassen etwa 120 Menschen ihre Häuser und Wohnungen. In Dresden könnte die Elbe auf etwas mehr als sechs Meter steigen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Bund prüft Commerzbank-Beteiligung. Um Lücken im Haushalt zu schließen, will der Bund offenbar seine 15,6-Prozent-Beteiligung an der Commerzbank neu bewerten. Eine Investmentbank soll sich Optionen anschauen. Nach SZ-Informationen geht es etwa um die Frage, welche Dividendenhöhe mittelfristig zu erwarten sei. Auch ein Verkauf werde geprüft, aber nicht kurzfristig, heißt es. Zum Artikel (SZ Plus)

Israelische Armee: Schlechte Sicht und Panzerlärm bei versehentlicher Geiseltötung. Das Militär veröffentlicht einen Bericht zu den Hintergründen, warum Soldaten aus Versehen drei Geiseln getötet haben. Das US-Militär schießt im Süden des Roten Meeres nach eigenen Angaben eine Drohne und eine ballistische Antischiffsrakete der jemenitischen Huthi-Rebellen ab. Zum Nahost-Liveblog

EXKLUSIV Asselborn ruft Politiker auf, wieder verstärkt für Europa zu werben. "Wir sind an einem gefährlichen Punkt für die EU, wenn wir uns nicht zusammenreißen", sagt Luxemburgs langjähriger Außenminister. Es genüge nicht mehr, an die beiden Weltkriege zu erinnern. "Man muss die Menschen auch wieder stärker daran erinnern, was Europa im täglichen Leben alles gebracht hat", sagt Asselborn, der fast zwanzig Jahre lang Europas Politik mitgestaltet hat. Zum Interview (SZ Plus)

Grüne und SPD drängen beim Klimageld. Im nächsten Jahr werden Heizen und Tanken voraussichtlich teurer. Die Pläne für einen finanziellen Ausgleich der Bürger aber stocken, woher das Geld für die Entlastung kommen soll, ist noch fraglich. Nun fordern Abgeordnete von SPD und Grünen mehr Tempo. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: