Abteilung Attacke: Streit um Preise mit Transparenzhinweis zu Zollmehrkosten

EXKLUSIV BASF-Chef rät im Umgang mit Trump zur Ruhe. Markus Kamieth will sich nicht verrückt machen lassen, auch nicht von der Zollpolitik des US-Präsidenten. Man wisse nie, wie lange die Halbwertszeit von dessen Aussagen sei. Der BASF-Standort in Ludwigshafen bleibe „das Herz der Chemieindustrie in Europa“. Allerdings bleibe der Druck auf die Branche hoch. Zum Interview (SZ Plus)

Pakistan: Rechnen mit unmittelbar bevorstehendem Angriff Indiens. Seit dem Terroranschlag in Kaschmir wachsen die Spannungen zwischen den erbitterten Rivalen und Atommächten. Nun spricht Pakistan von „glaubwürdigen Geheimdiensterkenntnissen“, dass Indien in den nächsten 24 bis 36 Stunden angreifen könnte. Zum Artikel

Personeller Neuanfang bei den Grünen fällt vorerst aus. Trotz herber Stimmenverluste bei der Bundestagswahl bleibt fast die gesamte Fraktionsspitze im Amt. Auch die gerade vom Parteivorstand verabschiedete Ost-Initiative bleibt unsichtbar - nur ein Ostdeutscher ist in der Führung vertreten. In der Partei löst das auch Ärger aus. Zum Artikel

Immer mehr Korallen sterben endgültig. Aschfahl und tot statt bunt und lebendig: Mehr als 80 Prozent der Korallenriffe sind ausgeblichen, stehen kurz vor dem Kollaps. Das hat weitreichende Folgen. Denn das Korallensterben könnte das Klima beeinflussen - und ein Viertel bis zu einem Drittel aller Meeresbewohner ist von den Korallen abhängig. Zum Artikel

Rüdiger nach Ausraster für sechs Ligaspiele gesperrt. Beim Pokalspiel gegen den FC Barcelona hatte der Verteidiger von Real Madrid den Schiedsrichter mit einem Gegenstand beworfen und beschimpft. Der DFB will den Nationalspieler weiterhin nicht sanktionieren, der ohnehin an einer schweren Knieverletzung laboriert. Zum Artikel (SZ Plus)

Halbfinale der Champions League: Paris gewinnt im Hinspiel bei Arsenal London

<a href="https://www.sueddeutsche.de/sport/champions-league-paris-arsenal-li.3244544" target="_blank"></a>Weitere wichtige Themen