Was wichtig ist und wird.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Nach Epstein-Story: Trump verklagt „Wall Street Journal“ und Murdoch. Die Zeitung hatte von einem Brief berichtet, den Trump an den Sexualstraftäter Epstein geschickt haben soll. Der US-Präsident fordert nun von ihr, dem Herausgeber und zwei Reportern zehn Milliarden Dollar Schadensersatz. Zum Liveblog zur US-Politik

US-Botschafter: Israel und Syrien stimmen offenbar Waffenruhe zu. Der Repräsentant der USA in der Türkei, Tom Barrack, schreibt von einem „Durchbruch“ und appelliert an alle Gruppen und Minderheiten in Syrien, eine „geeinte syrische Identität“ aufzubauen. Zuvor hatten Regierungstruppen Stellung nahe Suweida im Südwesten des Landes bezogen, der größten Stadt im Gebiet der Drusen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Japans Premier Ishiba muss um seinen Job fürchten. Bei der Oberhauswahl am Sonntag werden die rechtskonservative Regierungspartei LDP und ihr kleiner Koalitionspartner Komeito laut einer Umfrage ihre Mehrheit verlieren. Die wirtschaftliche Lage im Land ist schlecht, es leidet unter Trumps Zöllen. Viele Menschen sind unzufrieden und wenden sich rechten Populisten zu. Zum Artikel (SZ Plus)

Echthaarperücken können von asiatischen Zwangsarbeitern stammen. Etwa zwei Drittel der importierten Echthaarprodukte in Deutschland kommen aus China. Recherchen legen nahe, dass bei dortigen Firmen auch Zwangsarbeit eine Rolle spielt. Spuren führen in das abgeschottete Nordkorea, wo Perücken zum wichtigsten offiziellen Exportgut aufgestiegen sind. Zum Artikel (SZ Plus)

Bewährungsprobe für das DFB-Team. Im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft trifft die deutsche Nationalmannschaft am Samstagabend auf Frankreich. Dann geht es für sie nicht nur um den eigenen Anspruch, zu den Besten Europas zu zählen. Sondern auch darum, herauszufinden, ob der Umbruch mit Bundestrainer Wück gelingt. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen