Trump fordert „bedingungslose Kapitulation" Irans. Der US-Präsident will im Krieg mit Iran kein Abkommen schließen. Israel fliegt erneut Angriffe auf die südlichen Vorstädte Beiruts. Die dicht besiedelten Viertel gelten als Hochburg der mit Iran verbündeten Schiitenmiliz Hisbollah.

Amerika soll für Angriff auf eine Mädchenschule verantwortlich sein. Die Schule liegt auf einem Areal, auf dem sich auch zahlreiche Einrichtungen der Marine der Revolutionsgarden befinden. Die Amerikaner hätten veraltetes Kartenmaterial genutzt, heißt es: Ihre High-Tech-Aufklärung habe versagt. Bei dem Angriff auf die iranische Schule gab es 165 Tote. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Regierung von Oberbayern prüft Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen Münchens Oberbürgermeister Reiter. Reiter hatte am Donnerstagnachmittag in einer Erklärung eingeräumt, seit Ende 2021 für sein Engagement im Verwaltungsbeirat des FC Bayern halbjährlich 10 000 Euro erhalten zu haben. Bei Einkünften, die mehr als 10 000 Euro jährlich bringen, muss der Stadtrat zustimmen. Das ist in Reiters Fall nicht erfolgt. Zum Artikel

Axel Springer kauft britischen „Telegraph“. Der Kaufpreis ⁠für die Telegraph Media Group beläuft sich auf 575 Millionen Pfund (663 Millionen Euro), wie Springer mitteilt. Der Daily Telegraph ist eine der ältesten und bekanntesten Zeitungen des Vereinigten Königreichs, seine Leserschaft sieht sich rechts der politischen Mitte, mitunter weit rechts. Zum Artikel

Verfassungsschutz stuft AfD-Jugend in NRW als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Es bestünden „gewichtige Anhaltspunkte“ dafür, dass es sich bei der Generation Deutschland NRW de facto um eine Fortführung des Zusammenschlusses Junge Alternative NRW (JA NRW) handele, der sich im März vergangenen Jahres formell aufgelöst hatte. Zum Artikel

Selenskij bietet USA Tausch von Abfangdrohnen gegen „Patriot"-Systeme an. Die USA haben die Ukraine angesichts des Iran-Kriegs um Unterstützung beim Schutz gegen feindliche Shahed-Drohnen gebeten, berichtet der ukrainische Präsident Selenskij. Er bringt einen Tausch ukrainischer Abfangdrohnen gegen Raketen des Flugabwehrsystems Patriot ins Spiel.

Weitere wichtige Themen des Tages