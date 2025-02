Trump: USA sollen den Gazastreifen übernehmen. Der US-Präsident sagt auf einer Pressekonferenz mit Israels Ministerpräsident Netanjahu, dass die Vereinigten Staaten die Kontrolle übernehmen und das Gebiet wirtschaftlich entwickeln werden. Die Bewohner des Gazastreifens sollen nach Trumps Willen in arabische Staaten in der Region umgesiedelt werden. Wie der Schritt rechtlich ablaufen soll, sagt Trump nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Schweden: Mindestens elf Tote nach Schüssen in Bildungseinrichtung. Der Täter ist tot. Der Polizei war er nicht bekannt, bisher heißt es, er habe keinerlei Verbindung in die Bandenkriminalität, auch einen terroristischen Hintergrund schließe man derzeit aus. Das Verbrechen dürfte die Debatte um die innere Sicherheit erneut anheizen. Zum Artikel

Syrischer Übergangspräsident al-Scharaa besucht Ankara. Ahmed al-Scharaa, nun offiziell Syriens Präsident, unternimmt seine erste Amtsreise. Die Türkei will ihre Präsenz in Syrien ausbauen, will die syrische Armee ausbilden. Erdoğan fordert eine Entwaffnung der Kurden im Norden Syriens. Al-Scharaa will die kurdisch dominierten „Syrian Democratic Forces“ in die Armee eingliedern. Zum Artikel (SZ Plus)

Vermögensverteilung: Wie ungerecht ist Deutschland wirklich? Die Vermögenskluft in Deutschland ist groß. Die Reichen werden immer reicher, die Armen bleiben arm. Doch es gibt etwas, das man dagegen tun könnte. „Eine Erbschaftssteuer könnte die Ungleichheit reduzieren“, schlägt IW-Ökonom Maximilian Stockhausen vor. Zum Artikel (SZ Plus)

EU signalisiert Trump im Handelsstreit: „Wir sind vorbereitet.“ Vor einem drohenden Handelskrieg mit den USA betont die EU ihre Geschlossenheit und Stärke. Hinter der Fassade starker Worte aber wird deutlich: So viel Spielraum hat Europa nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Alles Wichtige zur Bundestagswahl

EXKLUSIV Grüne Jugend legt eigenen Zehn-Punkte-Plan vor. Nach internem Streit um die „Sicherheitsoffensive“ von Robert Habeck kontert die Parteijugend mit einem eigenen Papier. Es legt den Fokus auf Sozialstaat, Prävention und Humanität - und widerspricht dem Kanzlerkandidaten. Zum Artikel (SZ Plus)

Pro und Contra: Ist Friedrich Merz zu weit gegangen? Der CDU-Chef hat mit seiner Forderung nach einer restriktiven Asylpolitik nur dank der Stimmen der AfD eine Mehrheit im Bundestag gefunden. Die einen sehen darin einen Tabubruch, die anderen eine Notwendigkeit, um die Rechtspopulisten zu schwächen. Zum Artikel (SZ Plus)