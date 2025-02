Arabische Welt reagiert geschockt auf Trumps Pläne für den Gazastreifen. Die Regierungen im Nahen Osten lehnen Donald Trumps Idee rundweg ab, die Palästinenser aus Gaza zu vertreiben. Und auch die US-Verbündeten Jordanien und Ägypten haben kein Interesse an einem Flüchtlingsstrom aus Palästina. Zum Artikel

EU-Kommission will die Flut der Billigpakete von Temu und Shein eindämmen. Die EU-Kommission nimmt die chinesischen Billigplattformen unter die Lupe. Geprüft werde, ob die Händler ausreichend gegen missbräuchliche Vertragsbedingungen und unlautere Geschäftspraktiken vorgehen. Neu ist der Vorschlag einer „Bearbeitungsgebühr für Artikel des elektronischen Handels“, mit dem die Zollbehörden für den wachsenden Aufwand entschädigt werden sollen. Zum Artikel (SZ Plus)

Expertenrat für Klimafragen fordert mehr sozialen Ausgleich. Deutschland ist aus Sicht des fünfköpfigen Gremiums nicht auf Kurs bei seinen Klimazielen für das Jahr 2030. Außerdem gehe es beim Thema Förderung nicht sozial gerecht zu. Die nächste Bundesregierung solle sich beim Thema Klimaschutz ganz neu organisieren. Zum Artikel

Bauschaumattacken: Verdacht auf Sabotage an Autos im Auftrag Russlands. Bei mehr als 270 Autos kleben Täter in vier Bundesländern Bauschaum in den Auspuff. Zunächst geraten Klimaaktivisten unter Verdacht – doch womöglich steckt Sabotage im Auftrag Moskaus dahinter. Zum Artikel

Selenskij: Würde notfalls mit Putin verhandeln. Sollten Gespräche mit dem russischen Machthaber der einzige Weg sein, Frieden zu bringen, würde er sich dem nicht verweigern, sagt der ukrainische Präsident in einem TV-Interview. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Bundestagswahl

SPD-Spitze soll versucht haben, Scholz zum Verzicht zu bewegen. Berichten zufolge soll Parteichef Klingbeil im Gespräch mit dem Kanzler Zweifel an den Erfolgsaussichten einer neuen Kandidatur geäußert haben. Die SPD dementiert – allerdings ziemlich vage. Zum Artikel

FDP droht der Fluch der schlechten Umfragen. Eine Studie zeigt: Liegt eine Partei kurz vor der Wahl unter der Fünfprozenthürde, sinken ihre Erfolgschancen dramatisch. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen