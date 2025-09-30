Alles zum Krieg in Nahost
Optimistische Reaktionen auf Trumps Friedensplan. Staatenlenker im Nahen Osten und in Europa äußern sich positiv, dass der jüngste Vorstoß von US-Präsident Trump tatsächlich zu einem Kriegsende führen könnte. Nun richtet sich der Blick auf die Terrororganisation Hamas. Zum Artikel (SZ Plus)
- MEINUNG Trump besinnt sich auf Rolle der USA als Ordnungsmacht im Nahen Osten – vielleicht (SZ Plus)
- 20 Punkte: Der US-Friedensplan für Gaza im Wortlaut
Trump präsentiert sich als Friedensstifter. Der US-Präsident ist besessen davon, den Friedensnobelpreis zu erhalten. Im Fall des Gaza-Kriegs haben seine Ambitionen immerhin bewirkt, dass er seine Pläne aufgegeben hat, den Küstenstreifen in eine neue Riviera umzubauen. Zum Artikel (SZ Plus)
- Gastbeitrag: Trumps geplanter Deal mit Israel macht Hoffnung – hat aber mit echtem Frieden kaum etwas zu tun (SZ Plus)
Tony Blair ist als Vermittler im Nahostkonflikt umstritten. Der frühere britische Premier kann große Erfolge vorweisen – doch der Krieg im Irak und seine Zeit als Sondergesandter im Nahen Osten zählen nicht dazu. Dass ausgerechnet Blair eine wichtige Rolle im Gaza-Friedensplan spielen soll, stößt auf Skepsis. Zum Artikel (SZ Plus)
- Liveblog: Israelische Armee setzt Angriffe fort
Was heute wichtig ist
Ehemaliger Krah-Mitarbeiter wegen Spionage für chinesische Geheimdienste verurteilt: Jian G. muss wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit für vier Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Bis zu seiner Festnahme 2019 hat er nach Ansicht des Gerichts vertrauliche Dokumente an den chinesischen Geheimdienst weitergereicht. Außerdem erstellte er Dossiers über AfD-Spitzenpolitiker, darunter die Parteichefs Weidel und Chrupalla, und bespitzelte chinesische Dissidenten. Zum Artikel
- Politikwissenschaftlerin: „Die stereotype Abwertung von Frauen ist elementarer Bestandteil der AfD-Ideologie“ (SZ Plus)
Piloten stimmen für Streik bei der Lufthansa. Bei einer Urabstimmung der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) votiert eine sehr deutliche Mehrheit für einen Arbeitskampf bei der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Frachttochter Lufthansa Cargo. Passagiere müssen sich deshalb in den kommenden Wochen auf eventuelle Streiks einrichten. Zum Artikel
Zahl der Arbeitslosen sinkt unter drei Millionen. Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt schwierig. Allein in der deutschen Industrie gehen dieses und kommendes Jahr wohl 200 000 Stellen verloren. Trotzdem herrscht in vielen Dienstleistungsbranchen wie Gesundheit und Soziales akuter Personalmangel. Zum Artikel (SZ Plus)
- MEINUNG Arbeitslosigkeit ist politisch gefährlich (SZ Plus)
Nord-Stream-Verdächtiger in Polen festgenommen. Drei Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines ist ein von Deutschland mit Haftbefehl gesuchter Verdächtiger in Polen gefasst worden. Laut seinem Anwalt handelt es sich um den ukrainischen Tauchlehrer Wolodimir Z. Sein Mandant sei in den frühen Morgenstunden in einem Warschauer Vorort festgenommen worden, bestätigt der Anwalt. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine
- MEINUNG Kampf gegen Drohnen: Die Bundeswehr braucht neue Technik, mehr Abschussrechte und ein besseres Lagebild (SZ Plus)
München bessert beim Sicherheitskonzept für die Wiesn nach. Unter anderem soll von Donnerstag an auf der Theresienwiese ein „Crowd Spotting“ zum Einsatz kommen. Der Oberbürgermeister entschuldigt sich dafür, dass Menschen auf dem überfüllten Festgelände in Panik geraten sind. Zum Liveblog zum Oktoberfest
- MEINUNG Die neuen Sicherheitsmaßnahmen für die Wiesn offenbaren, was bisher versäumt wurde (SZ Plus)
Was heute sonst noch wichtig war
- Preise: Inflation steigt auf 2,4 Prozent – höchster Stand in diesem Jahr
- Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes: Wo Bund, Länder und Kommunen Steuergelder verschwenden
- Techkonzerne: Youtube zahlt Trump Millionen wegen Sperrung seines Accounts
- Berlin: Ausgebüxtes Mini-Känguru gehört dem Journalisten und Spiegel-Erben Jakob Augstein (SZ Plus)