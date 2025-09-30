Optimistische Reaktionen auf Trumps Friedensplan. Staatenlenker im Nahen Osten und in Europa äußern sich positiv, dass der jüngste Vorstoß von US-Präsident Trump tatsächlich zu einem Kriegsende führen könnte. Nun richtet sich der Blick auf die Terrororganisation Hamas. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump präsentiert sich als Friedensstifter. Der US-Präsident ist besessen davon, den Friedensnobelpreis zu erhalten. Im Fall des Gaza-Kriegs haben seine Ambitionen immerhin bewirkt, dass er seine Pläne aufgegeben hat, den Küstenstreifen in eine neue Riviera umzubauen. Zum Artikel (SZ Plus)

Tony Blair ist als Vermittler im Nahostkonflikt umstritten. Der frühere britische Premier kann große Erfolge vorweisen – doch der Krieg im Irak und seine Zeit als Sondergesandter im Nahen Osten zählen nicht dazu. Dass ausgerechnet Blair eine wichtige Rolle im Gaza-Friedensplan spielen soll, stößt auf Skepsis. Zum Artikel (SZ Plus)

Ehemaliger Krah-Mitarbeiter wegen Spionage für chinesische Geheimdienste verurteilt: Jian G. muss wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit für vier Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Bis zu seiner Festnahme 2019 hat er nach Ansicht des Gerichts vertrauliche Dokumente an den chinesischen Geheimdienst weitergereicht. Außerdem erstellte er Dossiers über AfD-Spitzenpolitiker, darunter die Parteichefs Weidel und Chrupalla, und bespitzelte chinesische Dissidenten. Zum Artikel

Piloten stimmen für Streik bei der Lufthansa. Bei einer Urabstimmung der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) votiert eine sehr deutliche Mehrheit für einen Arbeitskampf bei der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Frachttochter Lufthansa Cargo. Passagiere müssen sich deshalb in den kommenden Wochen auf eventuelle Streiks einrichten. Zum Artikel

Zahl der Arbeitslosen sinkt unter drei Millionen. Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt schwierig. Allein in der deutschen Industrie gehen dieses und kommendes Jahr wohl 200 000 Stellen verloren. Trotzdem herrscht in vielen Dienstleistungsbranchen wie Gesundheit und Soziales akuter Personalmangel. Zum Artikel (SZ Plus)

Nord-Stream-Verdächtiger in Polen festgenommen. Drei Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines ist ein von Deutschland mit Haftbefehl gesuchter Verdächtiger in Polen gefasst worden. Laut seinem Anwalt handelt es sich um den ukrainischen Tauchlehrer Wolodimir Z. Sein Mandant sei in den frühen Morgenstunden in einem Warschauer Vorort festgenommen worden, bestätigt der Anwalt. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

München bessert beim Sicherheitskonzept für die Wiesn nach. Unter anderem soll von Donnerstag an auf der Theresienwiese ein „Crowd Spotting“ zum Einsatz kommen. Der Oberbürgermeister entschuldigt sich dafür, dass Menschen auf dem überfüllten Festgelände in Panik geraten sind. Zum Liveblog zum Oktoberfest

