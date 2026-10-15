Trump lässt die Ukraine und Europa wieder im Stich. Das EU-Gipfeltreffen in Brüssel dokumentiert eine Spaltung, die die Europäer für überwunden hielten: Der US-Präsident hat sich erneut auf die Seite Russlands geschlagen. Die Lage ist dramatisch. Zum Artikel

Angriffe auf Schiffe vor Bulgarien und Rumänien. Das westliche Schwarze Meer wird zum Kriegsschauplatz, Drohnen treffen und versenken Handelsschiffe, Menschen kommen ums Leben. Vieles deutet auf Russland als Aggressor hin, Sofia ruft die Nato zu Hilfe. Zum Artikel

Kein Livestream bei geplanter Hinrichtung durch US-Militär. US-Präsident Trump verbietet die Übertragung einer Exekution, und vollzieht damit eine Kehrtwende. Der geplante Livestream der Erschießung hatte weltweit für Kritik gesorgt.

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Linke mit Eilantrag gegen Ministerin Reiche erfolgreich. Im Streit um einen Instagram-Beitrag der Ministerin hat die Linke einen gerichtlichen Erfolg erzielt. Reiche muss das Video, in dem sie die Partei mit Antisemitismus in Verbindung bringt, entfernen. Zum Newsblog zur Bundespolitik

Anwalt nennt Razzia bei SPD-Politiker Ahmetović „rechtswidrig“. Die niedersächsische SPD wird von Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Klinikgeländes erschüttert. Mittendrin: der als großes Talent geltende außenpolitische Sprecher im Bundestag. Sein Anwalt reagiert scharf. Zum Artikel

Hohe Haftstrafen für iranische Spione. Zwei Männer wollten Josef Schuster und Volker Beck ermorden, die Chefs des Zentralrats der Juden und der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. In Hamburg werden sie dafür verurteilt. „Aber der Plan besteht weiter“, sagt Beck. Zum Artikel

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