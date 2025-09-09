Was wichtig ist und wird.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Mutmaßlicher Trump-Brief an Epstein veröffentlicht. Das Wall Street Journal hatte von einem anzüglichen Glückwunsch des heutigen Präsidenten zum Geburtstag des Sexualverbrechers berichtet. Nun ist das Schreiben samt Zeichnung publik - und bringt den Republikaner in Bedrängnis. Darin ist die Rede von einem „wunderbaren Geheimnis“. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach Bayrous Sturz droht Frankreich eine Blockade. Der Premierminister hat am Montagabend wie erwartet eine Vertrauensabstimmung im Parlament verloren, die er selbst einberufen hatte. In einer Erklärung zeichnete er zuvor ein dramatisches Bild des französischen Staatshaushalts. Nun ist Präsident Macron gefragt, eine neue Regierung zu bilden. Zum Artikel

Norwegens Ministerpräsident Støre feiert Wahlsieg. Nach der Parlamentswahl hat der Sozialdemokrat, der seit 2021 an der Spitze einer Minderheitsregierung steht, beste Aussichten auf eine zweite Amtszeit. Seine Partei kommt auf etwa 28 Prozent der Stimmen. Den größten Zuwachs verzeichnen die Rechtspopulisten. Zum Artikel

EXKLUSIV Drohnenbauer Helsing kooperiert mit Robo-Panzer-Firma. Das Start-up Helsing aus München profitiert stark vom Rüstungsboom. Nun plant das Unternehmen eine Offensive auf dem Boden – mit einem Partner, der ebenfalls aus Bayern kommt. Zum Artikel

IAA in München

Internationale Auto-Ausstellung 2025 beginnt. Bis zum Sonntag findet in München zum dritten Mal die IAA Mobility statt. Dort fahren die deutschen Hersteller BMW, VW, Mercedes und Audi noch mal richtig groß auf. Abseits der schicken Inszenierung aber drückt die Konkurrenz aus China. Und die Politik hat zur Verbesserung der Lage keine Idee. Zum Artikel (SZ Plus)

Was bei der IAA auf München zukommt. Die Mobilitätsmesse ist erneut in der Innenstadt und auf dem Messegelände zugegen. Was gibt es zu sehen? Sind Proteste geplant? Und ist mit Behinderungen zu rechnen? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen