Trump beschimpft Nato-Partner als „Feiglinge“. „Ohne die USA ist die Nato ein Papiertiger“, so der US-Präsident. Er beschwert sich über die in seinen Augen mangelnde Unterstützung im Iran-Krieg. Und auch Irans Oberster Führer meldet sich zu Wort. Zum LIveblog zum Krieg im Nahen Osten

Straße von Hormus: Mehr als nur ein Transportweg. Wo sich aktuell die Öltanker stauen, befinden sich auch eindrucksvolle Landschaften und Mangrovenwälder, die von einer Öltanker-Havarie schwer beschädigt würden. Warum die Straße von Hormus ein besonderer Ort ist - längst nicht nur für die Weltwirtschaft. Zum Artikel

MEINUNG Die Kriegsziele von Trump und Netanjahu klaffen mit jedem Tag weiter auseinander

Internationale Energieagentur empfiehlt Tempolimit auf Autobahnen. Die Organisation rät zu drastischen Schritten, um Öl und Gas zu sparen. Anders seien die Folgen des Iran-Krieges für die Verbraucher nicht in den Griff zu bekommen. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Chuck Norris, 1985, im Film „Der Schweigsame“ Courtesy Eve/imago images/Everett Collection

Chuck Norris ist tot. Mit Filmen wie „Die Todeskralle schlägt wieder zu“ und der Serie „Walker, Texas Ranger“ wurde er weltberühmt und erlangte Kultstatus. Nun ist der US-Kampfkünstler und Schauspieler im Alter von 86 Jahren gestorben. Zum Artikel

Hinweise auf Cum-Cum-Deals bei Deutscher Bank. Lange galt die Deutsche Bank als Randfigur im Skandal um Aktiengeschäfte zulasten der Staatskasse. Recherchen von SZ und WDR deuten darauf hin, dass die Bank womöglich aber im großen Stil bei Cum-Cum-Geschäften mitgewirkt hat. Zum Artikel

Deutsche Bahn soll mit „Joker-Gleisen“ pünktlicher werden. Verkehrsminister Schnieder will die Bahn besser machen. Eine Arbeitsgruppe schlägt 22 Schritte vor. Doch der große Wurf ist wohl nicht dabei. Zum Artikel

Collien Fernandes zeigt ihren Ex-Mann Christian Ulmen an. Die Moderatorin wirft dem Schauspieler vor, unter ihrem Namen Fake-Accounts bei sozialen Medien betrieben und gefälschte pornografische Videos und Bilder von ihr an Männer geschickt zu haben. Zum Artikel

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