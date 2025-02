Verdi legt am Freitag Busse und Bahnen in sechs Bundesländern lahm. Viele Deutsche müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft ruft in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz zu einem ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr auf. Weitere Arbeitsniederlegungen etwa bei Kitas und der Müllabfuhr dürften folgen. Zum Artikel (SZ Plus)

EU schafft Umweltziele für Landwirtschaft ab. Der neue EU-Agrarkommissar Hansen setzt sich hohe Ziele: Mehr junge Menschen sollen ihre Zukunft wieder in der Landwirtschaft sehen. Ökologische Leistungen sollen angemessen bezahlt werden. Feste Umweltziele gibt es nicht mehr, stattdessen setzt Hansen auf Freiwilligkeit bei den Bauern. Zum Artikel

EXKLUSIV Neue Details zur „Sommermärchen“-Affäre. Verängstigte Zeugen, groteske Erinnerungslücken, Spuren nach Katar – und ein Satz von Beckenbauer, der ans Eingemachte geht. Es wird immer deutlicher, dass sich hinter der Affäre viel mehr verbergen dürfte als ein paar fragwürdige Millionen-Schiebereien. An diesem Donnerstag steht im Landgericht Frankfurt der nächste Prozesstag zur WM 2006 an. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages

Alles Wichtige zur Bundestagswahl

„Wir verspüren – mehr denn je – den Auftrag, weiterzukämpfen“, sagt DGB-Chefin Yasmin Fahimi. (Foto: Friedrich Bungert)

Fahimi: Nächste Regierung muss im Eiltempo Investitionsoffensive starten. Nötig seien gezielte Prämien für Unternehmen, die in den Standort investieren und die verbindlich zusagen, vor allem in Deutschland Arbeitsplätze zu erhalten. Die DGB-Chefin fordert, die Schuldenbremse zu lockern. Nach dem Anschlag von München kündigt sie an, dass die Gewerkschaftsbewegung weiterhin zu Demonstrationen aufrufen und einen ausländerfeindlichen Kurs niemals mittragen werde. Zum Artikel (SZ Plus)

Strohmann-Verdacht bei Millionenspende an die AfD. Offiziell hat ein Gönner aus Österreich der Partei eine teure Plakatkampagne finanziert. Doch nun legen Indizien nahe, dass ein reicher Immobilienunternehmer hinter der Gabe stecken könnte. Erweist sich das als wahr, droht eine hohe Geldstrafe wegen verdeckter Parteienfinanzierung. Die AfD weist den Verdacht zurück. Zum Artikel

Fünf verschiedene Lesarten nach U-Ausschuss zum Atomausstieg. Im Abschlussbericht finden sich keine gemeinsamen Schlussfolgerungen. Alle Parteien sehen sich nach dem Untersuchungsausschuss bestätigt und sogar die SPD beschuldigt Wirtschaftsminister Habeck. Nur die Grünen verteidigen ihren Kanzlerkandidaten. In den Feststellungen der Bundestagsfraktionen trieft der Wahlkampf aus nahezu jeder Zeile. Zum Artikel (SZ Plus)