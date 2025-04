Proteste gegen Trump in dutzenden Städten. Am Samstag gehen das erste Mal in seiner zweiten Amtszeit Zehntausende Amerikaner gegen den Präsidenten und seine Regierung auf die Straße. Linke Organisationen hatten unter dem Motto „Hände weg“ zu Demonstrationen aufgerufen. Die folgenreiche Zollpolitik scheint eine Nebensache zu sein, im Fokus stehen Trumps umstrittene Erlasse zum Wahlrecht, dem öffentlichen Dienst und Abtreibungen. Zum Artikel (SZ Plus)

Musk spricht sich für transatlantischen Freihandel aus. Der Regierungsberater spricht sich gegen jegliche Zölle zwischen den USA und Europa aus und widerspricht damit US-Präsident Trump. Der bittet die amerikanischen Bürger derweil im Zollstreit um Geduld. Zum Liveblog

MEINUNG Trump sollte ausnahmsweise mal auf Musk hören (SZ Plus)

Mehr Geld für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Nach einer kräftezehrenden Tarifrunde mit vielen Streiks steht der neue Abschluss. 2,5 Millionen Angestellte von Bund und Kommunen bekommen 5,8 Prozent mehr Lohn in zwei Stufen. Zum Artikel

EXKLUSIV JU-Chef Winkel droht mit Nein zum Koalitionsvertrag. „Die CDU darf keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, ohne dass ein Politikwechsel kommt“, sagt der Vorsitzende der Jungen Union im SZ-Interview. Wenn die Partei sich bei wichtigen Themen wie Migration, Rente und Bürokratieabbau nicht gegen die SPD durchsetze, würde das Land Schaden nehmen. „Eine Regierung mit CDU-Kanzler, aber SPD-Inhalten wäre doch erst recht ein Konjunkturprogramm für die AfD“, sagt Johannes Winkel. Zum Interview (SZ Plus)

Grüne beraten über Plan für die Opposition. Die Grünen wollen auf einem kleinen Parteitag in eine neue Zeit starten – schauen aber fast nur auf die Ampelkoalition zurück. Die Partei habe „entscheidende Debatten“ nicht gewinnen können, heißt es in einem Papier des Vorstands. Inhaltlich positionieren sich die Grünen jedoch nicht, Grundsatzdebatten verschieben sie lieber in die Gremien. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschlands zweitgrößtem Stahlwerk HKM droht das Aus. Die Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) in Duisburg suchen einen Investor, sonst steht der Betrieb mit 3000 Beschäftigten vor dem Aus. Der Hauptanteilseigner und wichtigster Großkunde Thyssenkrupp kündigt seinen Vertrag und könnte so eine schnelle Entscheidung über die HKM erzwingen. Zum Artikel (SZ Plus)

Papst Franziskus zeigt sich überraschend auf dem Petersplatz. Am Ende einer Messe vor 20 000 Gläubigen wurde das Oberhaupt der katholischen Kirche im Rollstuhl auf den Petersplatz gefahren. Der 88-Jährige, der an einer schweren Lungenentzündung litt, war vor zwei Wochen nach einer langen stationären Behandlung in einer Klinik in den Vatikan zurückgekehrt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen