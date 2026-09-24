Trump muss verbannte Journalisten wieder zulassen. Ein Bundesrichter verwirft den Ausschluss von drei Medienhäusern aus dem Pressekorps des Weißen Hauses als verfassungswidrig. Der Präsident hatte ihnen unfaire Berichterstattung vorgeworfen. Trotz der Entscheidung berichten CNN, Politico und MS Now, Reporter seien nicht eingelassen worden. Zum Artikel

Grünen-Chefin Brantner kritisiert Kanzler Merz scharf. Zerbricht die schwarz-rote Regierung? Grünen-Chefin Franziska Brantner fühlt sich an die Endphase der Ampelregierung erinnert. Eindringlich warnt sie Union und SPD vor den Gefahren einer Koalitionskrise. Zum Interview

AfD in Mecklenburg-Vorpommern: Heftige Kritik am eigenen Spitzenpersonal. Die AfD hat die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen, dennoch steht vor allem die Doppelspitze Holm und Schult unter Druck. Dahinter steckt auch die Frage nach dem künftigen Kurs der Partei - einflussreiche Akteure hätten gern eine radikalere Ausrichtung. Zum Artikel

Neuer Anlauf für mehr Spenderorgane. Jedes Jahr warten in Deutschland Hunderte Menschen auf Spenderorgane. Jetzt planen Bundestagsabgeordnete eine neue Regelung: Wer nicht widerspricht, soll automatisch Spender sein. Zum Artikel

150 jüdische Berlinerinnen und Berliner nehmen Linke in Schutz. Unter den Verfassenden des offenen Briefs sind die bekannten Autorinnen Deborah Feldman und Eva Menasse. Der Vorwurf des Antisemitismus sei eine „zynische politische Instrumentalisierung“, die andere Meinungen unterdrücken solle. Zum Liveblog zu den Landtagswahlen

Direktüberweisungen an Bürger sollen bald möglich sein. Seit Jahren arbeitet der Bund an einem Projekt, um die Bürger etwa in einer Energiekrise mit Direktzahlungen finanziell unterstützen zu können. Lange klappte das nicht – doch jetzt tut sich etwas. Zum Artikel

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