Was wichtig war

Trump nominiert Amy Coney Barrett für Supreme Court. Der US-Präsident verkündet in Washington, dass er sich für die streng katholische Richterin Amy Coney Barrett entschieden hat. Damit zementiert er, sofern der Senat zustimmt, voraussichtlich auf Jahrzehnte hinaus eine konservative Mehrheit am höchsten Gericht der USA. Die Demokraten sollten nicht jammern und sich auf die Wahlen konzentrieren, kommentiert Hubert Wetzel. Wie Trump seine Entscheidung für Barrett schaden könnte, erklärt Christian Zaschke.

Trauer um SPD-Politiker Wolfgang Clement. Der frühere Wirtschaftsminister und NRW-Ministerpräsident Clement ist am frühen Sonntagmorgen verstorben. Clement war einer, der mit Leidenschaft berufliche Ziele verfolgte und mit pointierten Formulierungen oder Provokationen vehement für oder gegen etwas eintrat, an das er glaubte, schreibt Nina Bovensiepen in ihrem Nachruf. (SZ Plus)

EXKLUSIV Weil positioniert sich gegen Ausstiegstermin für Verbrenner. Niedersachsens Ministerpräsident reagiert damit auf seinen bayerischen Amtskollegen Söder, der in Anlehnung an den US-Bundesstaat Kalifornien das Jahr 2035 für einen Ausstieg aus der Verbrennertechnologie ins Spiel gebracht hatte. Weil argumentiert, die dafür notwendigen erneuerbaren Energien müssten auch zur Verfügung stehen: "Auf Kohle-Basis nützt das schönste Elektro-Auto nichts." Zum Text. Söder versucht allzu oft, allen Befindlichkeiten gleichermaßen gerecht zu werden, kommentiert Andreas Glas.

Commerzbank holt sich neuen Chef von der Deutschen Bank. Der Deutsche-Bank-Manager Manfred Knof soll zum 1. Januar neuer Vorstandschef der Commerzbank werden. Der 55-Jährige übernimmt den Posten des im Juli zurückgetretenen Martin Zielke. Diese Personalie zeigt, wie tief die Commerzbank gesunken ist, kommentiert Meike Schreiber.

Armenien ruft Kriegszustand aus. Armenien und Aserbaidschan streiten seit Langem um die Region Berg-Karabach. Dort gab es nun heftige Gefechte mit Toten und Verletzten. Es handelt sich um die schwerste Eskalation seit Jahrzehnten.

Schalke trennt sich von Trainer David Wagner. Die Bilanz des 48-Jährigen war schon länger schlecht, nach 18 Spielen ohne Sieg zieht der Verein nun die Konsequenzen. Als Nachfolger werden prominente Namen gehandelt: Marc Wilmots, Mark van Bommel und Dimitrios Grammozis sind dabei. Mehr Informationen

News zum Coronavius

RKI: Private Feiern tragen viel zur Verbreitung des Virus bei. Die Corona-Infektionszahlen sind so hoch wie zuletzt im April. Kommunen und Landkreise sind daher für mehr Einschränkungen - gerade bei Privat-Partys. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach fordert kostenlose Grippeschutz-Impfungen. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Wien, ein Trauerspiel. Von einer der lebenswertesten Städte der Welt zum Risikogebiet: Fiaker und Hoteliers leiden, das berühmte Sacher kündigt zahlreichen Mitarbeitern. Andere sagen: Wer auf Einheimische als Gäste pfeife, sei selbst schuld. Zum Text von Cathrin Kahlweit mit SZ Plus

Polizei in London löst Demo auf - mehrere Beamte verletzt. Die Sicherheitskräfte beenden eine Kundgebung gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, da die Teilnehmer sich nicht an Abstands- und Maskenregeln halten wollen. Weltweite Meldungen im Überblick

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

Söder kündigt Verbot der Reichskriegsflagge in Bayern an. Auf dem CSU-Parteitag sagt der bayerische Ministerpräsident Verschwörungsgläubigen und Demokratiefeinden den Kampf an. Außerdem will er ein Enddatum für die Zulassung von Benzin-Motoren - nach kalifornischem Vorbild.

Klimaaktivisten blockieren Kohle- und Gaswerke. Mit mehreren Gruppen nimmt das Bündnis "Ende Gelände" die Proteste gegen die Stromgewinnung aus Kohle und Gas wieder auf. Die Polizei ist alarmiert - und leitet sogar Züge um. Mehr dazu

Was Österreich-Urlauber wissen müssen. Für Wien, Vorarlberg und jetzt auch Tirol gilt eine Reisewarnung. Was müssen Urlauber nun beachten? Und welche Regeln gelten nach der Rückkehr? Die wichtigsten Fragen und Antworten

SZ-Leser diskutieren

Wie blicken Sie auf den Hohenzollern-Streit? Das Schlimme daran sei, dass es Politiker gebe, die überhaupt über dieses Thema mit der Familie Hohenzollern diskutierten und das auch noch "unter Ausschluss der Öffentlichkeit", schreibt Zeitungsleserin. Für eroland ist der Adel abgeschafft und die "Forderungen nach Entschädigung kein schlechter Scherz, sondern einfach unsoziales Verhalten". Raskolnikov kommentiert: "Ob die Ansprüche der Hohenzollern-Familie berechtigt sind, ist eine juristische Frage und wird hoffentlich am Ende auch auf juristischer Grundlage [...] entschieden werden und nicht auf der Basis von wohlfeiler moralischer Empörung." Diskutieren Sie mit uns.