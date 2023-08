Von Nadja Lissok

Was heute wichtig ist

Trump wegen Wahlmanipulation in Georgia angeklagt. Eine Geschworenen-Jury entscheidet, dass sich der frühere US-Präsident wegen seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen, vor Gericht verantworten soll. Neben ihm sind 18 weitere Personen angeklagt - darunter sein ehemaliger Anwalt Rudy Giuliani und Mark Meadows, sein früherer Stabschef im Weißen Haus. Es ist die vierte Anklage gegen den Ex-Präsidenten. Zum Artikel (SZ Plus)

Baerbock bricht Australien-Reise nach Flugzeugpannen ab. Die Außenministerin scheitert auch beim zweiten Anlauf, mit dem Regierungsflieger nach Australien zu fliegen. Die Maschine war nach dem Start in Abu Dhabi zu Anfang zwar gestiegen, nahm aber kein Tempo auf und musste umkehren. Nun entscheidet das Auswärtige Amt: Die Reise in die Pazifik-Region wird abgebrochen. Zum Artikel

Afghanistan: Machtübernahme der Taliban jährt sich zum zweiten Mal. Es herrscht kein Krieg mehr am Hindukusch, aber ein großer Teil der Bevölkerung leidet. Die Diskriminierung von Frauen ist weitreichend: Afghaninnen werden wieder aus dem öffentlichen Leben verbannt, sollen ohne männlichen Begleiter nicht mehr das Haus verlassen, dürfen viele Jobs nicht mehr ausüben. Auf internationaler Bühne ist das Regime nach wie vor isoliert. Zum Artikel

Israelische Siedler gehen immer brutaler gegen Palästinenser vor. Selbst manche Juden bezeichnen die Gewalt im Westjordanland als "Terror". Experten befürchten eine weitere Eskalation. Die Siedler aber finden Rückhalt in Teilen der israelischen Regierung. Zum Artikel (SZ Plus)

Erfolg für Klimaschützer: Montana verletzt Recht auf saubere und gesunde Umwelt. 16 junge Menschen klagen, weil sie um ihre Zukunft fürchten - und gewinnen vor Gericht. Der US-Bundesstaat Montana muss bei der Genehmigung von Erdgas- oder Erdöl-Projekten potenzielle Klimaschäden berücksichtigen. Zum Artikel

Erststudierende leiden nach Ende der Pandemie noch an den Folgen. Vorlesungen auf Zoom, Ersti-Woche auf Whatsapp: Viele, die ihr Studium in der Pandemie begonnen haben, machen in diesem Sommer ihren Bachelor. Manche Studierende kämpfen noch immer mit den Folgen der Lockdowns. Während der Pandemie gab ein Drittel in einer Befragung an, unter einer schweren depressiven Symptomatik zu leiden. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen