Anklage gegen Brasiliens ehemaligen Präsidenten Bolsonaro erhoben. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem 69-Jährigen einen versuchten Staatsstreich vor. Der Ex-Präsident weist die Vorwürfe zurück. Auch 33 weitere Personen sind angeklagt, nachdem sie im Januar 2023 den Kongress, Regierungssitz und Obersten Gerichtshof in der Hauptstadt Brasília gestürmt hatten. Zum Artikel

Vatikan: Papst hat beidseitige Lungenentzündung. Der Gesundheitszustand des 88 Jahre alten Franziskus verschlechtert sich. Der Befund erfordere eine weitere medikamentöse Behandlung, das Krankheitsbild sei komplex, teilt ein Sprecher mit. Eine polymikrobielle Infektion durch mehrere Erreger erschwere die Behandlung. Franziskus sei dennoch „guter Laune“. Zum Artikel

Hamas will Leichen von vier Geiseln übergeben, darunter eine Mutter und zwei Kleinkinder. Die Terrororganisation kündigt an, am Donnerstag vier tote Geiseln an Israel zu überstellen. Die Familie der Mutter und der zwei Kinder hat noch keine Bestätigung. Alle drei haben auch einen deutschen Pass. Am Samstag sollen sechs Geiseln freikommen. Zum Liveblog

EXKLUSIV: Private Dienstleister vermitteln Kinder oft zu bereits überforderten Pflegefamilien. Die Zahl von Kindern, die in Pflegefamilien aufwachsen, ist zuletzt wieder gestiegen. Immer häufiger schalten überlastete Jugendämter private Unternehmen ein, um Kinder und Pflegepersonen zusammenzubringen. Doch das System birgt Risiken – für die Kinder und die Familien, die sie aufnehmen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: Investment-Chef der Allianz kritisiert Deutschlands Finanzpolitik. Ludovic Subran sieht das Land vor enormen Herausforderungen, die ohne eine Lockerung der Schuldenbremse kaum zu lösen seien. In der Wirtschaft fehle es an Arbeitskraft und Investitionen, sagt der bisherige Chef-Ökonom des größten deutschen Versicherers. Gleichzeitig gebe es wenig Diskussionen über mögliche Lösungen. Zum Interview (SZ Plus)

Nächste Kehrtwende in Wasserstoff-Affäre. Nach Klüngel-Vorwürfen entließ Verkehrsminister Wissing im vergangenen Jahr einen Abteilungsleiter. Doch nun stellt sein Haus das Disziplinarverfahren gegen den Mann ein. Anhaltspunkte für eine mögliche Dienstpflichtverletzung hätten sich „in keiner Weise bestätigt“. Zum Artikel

FC Bayern zittert sich mit 1:1 gegen Celtic Glasgow ins Achtelfinale. Nach einem Gegentor durch den ehemaligen Münchner Kühn steht das Weiterkommen in der Champions League auf der Kippe. Erst in der letzten Minute der Nachspielzeit bewahrt Davies sein Team im Nachsetzen vor der Verlängerung. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles Wichtige zur Bundestagswahl

Wetten auf den Wahlausgang sind präziser als Umfragen. Bei den Präsidentschaftswahlen in den USA war die Wettplattform Polymarket näher am Ergebnis als die Umfragen. Für die Bundestagswahl sollte man die Prognosen also ernst nehmen. Zum Artikel (SZ Plus)

SZ-Podcast „Auf den Punkt: Die Bundestagswahl“: Was die Spitzenkandidaten antreibt

Weitere wichtige Themen