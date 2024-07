Alles Wichtige zum Attentat auf Trump

Nach Anschlag in Pennsylvania: Behörden ermitteln. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber wird während einer Wahlkampfveranstaltung verletzt. Ein Schuss trifft den 78-Jährigen am rechten Ohr, er geht kurz zu Boden. Personenschützer bringen Trump in Sicherheit. Zeugen sehen einen Mann mit Gewehr auf einem Dach. Dieser wird kurz darauf erschossen. Wie er unbemerkt auf das Dach gelangen konnte, ist bislang unklar. Zum Artikel (SZ Plus)