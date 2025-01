Biden begnadigt vorsorglich Trumps politische Gegner. Stunden vor der Amtsübergabe schützt der scheidende US-Präsident Pandemie-Berater Fauci, Republikanerin Cheney und General Milley vor Strafverfolgung, obwohl gegen sie gar nicht ermittelt wird. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick. Zum Artikel

Geschichte der US-Präsidenten: Amtseinführung mit und ohne Vorgänger. Biden nimmt an der Amtseinführung seines Nachfolgers teil – obwohl Trump ihm diese Ehre vor vier Jahren verweigerte. Ein Blick in die Geschichte zeigt: Der Erste war Trump damit nicht. Zum Artikel

US-Beziehungen mit Berlin: Vorsicht, Disruption! Die Bundesregierung und ihre Diplomaten stellen sich auf die Umgangsformen in Washington ein. Bereits im September bemühte sich Bundesaußenministerin Baerbock um Kontakte zum Trump-Lager. Zum Artikel (SZ Plus)

Die USA wollen Venezuelas Öl, nicht aber die Migranten Den linken Machthabern in Kuba, Venezuela und Nicaragua weht wieder ein rauer Wind aus Washington ins Gesicht: Millionen Migranten aus ihren Ländern zieht es in die USA. Trump will genau das verhindern. Zum Artikel (SZ Plus)

Ansturm auf Trumps eigenen Krypto-Coin. Der künftige US-Präsident bringt für sich selbst eine Art digitale Gedenkmünze heraus. Schon nach wenigen Stunden hatte sich der Kurs mehr als verdreifacht. Zum Artikel (SZ Plus)

Weiter wichtige Themen des Tages

Demonstranten protestieren in Davos gegen Lobbyismus. Im Schweizer Wintersportort Davos trifft sich in dieser Woche die politisch-ökonomische Weltelite: Staats- und Regierungschefs sitzen mit CEOs großer Unternehmen zusammen. Auf der Tagesordnung stehen KI, Klimawandel und Kriege. Draußen protestieren Demonstranten gegen Trump und Lobbyismus, fordern mehr Klimaschutz und höhere Steuern für Reiche. Zum Artikel (SZ Plus)

Huthi-Miliz will Angriffe im Roten Meer einschränken. Nach Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen wollen die Hamas-Verbündeten keine Handelsschiffe mehr mit Israel-Bezug attackieren. Die drei freigelassenen israelischen Geiseln sind nach Angaben des Krankenhauses in stabiler Verfassung. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Grüne starten in der Sexismus-Affäre neues Verfahren gegen Gelbhaar. Die Grünen bleiben bei ihrer Aufstellung für die Bundestagswahl. Der Verkehrspolitiker wird nicht erneut fürs Parlament kandidieren. Mehrere Frauen halten an Vorwürfen gegen ihn fest. Zum Artikel

Arbeitgeber und Arbeitnehmer wollen öffentlichen Nahverkehr verbessern. In einer überraschenden Allianz tun sich Verdi und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen zusammen und kämpfen für Bus und Bahn. Zurzeit fehle es in allen Bereichen der Infrastruktur an Investitionen, der Ausbau oder immerhin die Modernisierung des Systems sei so nicht möglich, heißt es. Zum Artikel

Warnung vor neuen Stürmen: Brandgefahr in Kalifornien steigt wieder. Zuletzt sind die Feuer in und bei Los Angeles eingedämmt worden. Nun könnten sie neu entfacht werden, denn der Wetterdienst sagt starke Santa-Ana-Winde voraus. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war