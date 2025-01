Trump kündigt an, das Land „zurückerobern“ zu wollen. Bei seiner ersten Rede in Washington D.C. seit dem 6. Januar 2021 verspricht der designierte US-Präsident, den Niedergang der Nation beenden zu wollen. Er kündigt erneut an, Einwanderer ohne Papiere abschieben zu wollen, und verspricht Zölle und steigende Löhne. Zum Artikel (SZ Plus)

So läuft die Amtseinführung ab. Die Vereidigung eines neuen US-Präsidenten wird begleitet von viel protokollarischem Pomp. Unterstützer zahlen Millionen, um ihr beiwohnen zu dürfen. Viele werden nun nicht live dabei sein können: Wegen extremer Kälte wurde das Programm geändert. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump will am ersten Tag seiner Amtszeit Dutzende Dekrete unterschreiben. Der amerikanische Präsident hat versprochen, keine Sekunde zu zögern, um seine Wahlversprechen umzusetzen. Sein Blitzstart in die zweite Amtszeit soll vor allem Immigranten und die Umwelt treffen. China hingegen könnte er zunächst verschonen. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Verdi droht mit Streiks im öffentlichen Dienst rund um die Bundestagswahl. „Die Beschäftigten sind hoch motiviert, für ihre Anliegen einzutreten. Es liegt jetzt an den Arbeitgebern“, sagt Gewerkschaftschef Werneke. Die Tarifverhandlungen für 2,5 Millionen Beschäftigte bei Bund und Kommunen, etwa für Erzieherinnen, Müllwerker und Pflegekräfte, beginnen in der kommenden Woche. Der Verdi-Chef ruft seine Mitglieder auf, nicht AfD zu wählen und wendet sich gegen die Schuldenbremse. Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV Debatte über Entlastungen für Top-Verdiener in den Wahlprogrammen. Ein Team des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung hat für die SZ berechnet, was die Versprechen der einzelnen Parteien für jeden Bürger finanziell bedeuten. Während Union, FDP und AfD vor allem Bezieher hoher Einkommen besserstellen wollen, setzen SPD, Grüne und Linke eher bei Durchschnitts- und Wenigverdienern an. Zum Artikel

90 palästinensische Häftlinge freigelassen. Die meisten seien Frauen und Minderjährige, wie die israelische Gefängnisbehörde mitteilt. In der ersten Phase des Waffenstillstands sollen neben 33 israelischen Geiseln auch zahlreiche palästinensische Häftlinge in Freiheit kommen. Ein Video zeigt den Empfang von drei freigelassenen israelischen Geiseln. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Weltwirtschaftsforum in Davos: Superreiche werden immer reicher. Weltweit gibt es fast 2800 Milliardärinnen und Milliardäre. Ihr Vermögen wuchs vergangenes Jahr auf 15 Billionen Dollar, wie aus einer Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam hervorgeht. Im internationalen Milliardärs-Ranking steht Deutschland auf Rang vier, hierzulande stammt der Reichtum vor allem aus Erbschaften. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen