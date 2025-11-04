Bundesverfassungsgericht kippt Triage-Regelungen. In der Corona-Pandemie hatte der Bundestag festgelegt, welcher Patient bei überlasteten Notfallkapazitäten den Vorrang hat. Karlsruhe hat nun entschieden, dass dafür nicht der Bund, sondern die Länder zuständig sind. Sie sind jetzt am Zug. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Das Urteil Karlsruhes zur Triage ist unbefriedigend (SZ Plus)

Früherer US-Vizepräsident Cheney ist tot. Der republikanische Politiker war als Vizepräsident von George W. Bush maßgeblicher Befürworter der Kriege in Afghanistan und dem Irak. Später stellte er sich öffentlich gegen Donald Trump. Er ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesregierung bietet Afghanen Geld für Ausstieg aus Aufnahmeprogramm. Rund 2000 Geflüchtete aus Afghanistan mit deutscher Aufnahmezusage sitzen seit Monaten in Pakistan fest. Das Innenministerium bietet ihnen nun an, gegen Geld aus dem Aufnahmeprogramm auszusteigen. Unter den Betroffenen löst das Angebot Empörung aus. Zum Artikel (SZ Plus)

Erde steuert auf deutlich mehr als zwei Grad Erwärmung zu. Ein Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen stellt der internationalen Klimapolitik ein verheerendes Zeugnis aus. Auf der Weltklimakonferenz in Paris hatte sich die Staatengemeinschaft darauf geeinigt, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Mit der aktuellen Klimapolitik dürfte sich die Erde bis Ende des Jahrhunderts um 2,8 Grad erwärmen. Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Staaten verhandelt über Klimaziele. Vor der Weltklimakonferenz in Brasilien ringt die EU um ihre Klimaziele für die Jahre 2035 und 2040. Die deutsche Regierung unterstützt den Vorschlag der Kommission: Die EU solle ihre CO₂-Emissionen bis 2035 um 72,5 Prozent und bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 verringern. Die Regierungen von Frankreich, Italien und Polen haben Widerstand angekündigt. Zum Artikel (SZ Plus)

Wadephul verteidigt seine Syrien-Aussagen zu Abschiebungen. In der Union rumort es, seitdem Außenminister Wadephul (CDU) die Möglichkeit von Abschiebungen aus Deutschland nach Syrien öffentlich anzweifelte. Kanzler Merz schaltet sich in die Debatte ein und bekräftigt, dass es nach dem Ende des Bürgerkriegs keine Gründe mehr für Asyl in Deutschland gäbe. Wadephul erklärt, er sehe „überhaupt keine Differenz“ zwischen seiner Aussage und der des Kanzlers. Zum Artikel

