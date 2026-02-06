EU bescheinigt Tiktok „Suchtgefahr“. Das Design und das endlose Abspielen von Videos gefährde die körperliche und geistige Entwicklung von Millionen Kindern, stellt die EU-Kommission fest. Grundlage für das Verfahren gegen Tiktok ist der Digital Services Act. Die Kommission fordert grundlegende Änderungen – und droht mit hohen Strafen. Zum Artikel

Lehrer in Erfurt wegen sexuellen Missbrauchs zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt. Das Landgericht sieht es als erwiesen an, dass der mittlerweile ehemalige Lehrer drei Schülerinnen dutzendfach sexuell missbraucht hat. Von zwei angeklagten Vergewaltigungen einer Volljährigen spricht ihn das Gericht frei. Von seiner ehemaligen Schule ist Nikolaus D. bereits der zweite Pädagoge, der wegen sexualisierter Gewalt vor Gericht steht. Zum Artikel

Iran lobt „guten Start“ der Verhandlungen mit den USA. Delegationen aus den USA und Iran haben sich in Oman zu indirekten Gesprächen über das iranische Atomprogramm getroffen. Wie es weitergeht, werde nun „in den Hauptstädten“ entschieden, sagt Irans Außenminister Araghtschi. Zum Artikel

EXKLUSIV SPD-Fraktion will Sicherheitsdienst der Bahn verstaatlichen. Alle Sicherheitsaufgaben würden dann bei der Bundespolizei gebündelt. Bislang hat die DB Sicherheit das Hausrecht in Zügen, Objekten und Anlagen der Deutschen Bahn. Auf Ablehnung stoßen die Pläne bei der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Zum Artikel

Norwegen: Ermittlungen gegen Ex-Premier Jagland wegen Verbindung zu Epstein. Neue Dokumente enthüllen jahrelange Kontakte Epsteins zu norwegischen Spitzenpolitikern. Ministerpräsident Thorbjørn Jagland soll mit seiner Familie in Epsteins Villa Urlaub gemacht haben. Die Polizei ermittelt wegen Korruptionsverdachts. Zum Artikel

Olympische Winterspiele

Eröffnungsfeier im altehrwürdigen Mailänder Fußballstadion. Von 20 Uhr an werden die Olympischen Winterspiele offiziell eröffnet. Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl wird die deutsche Fahne in Mailand tragen, Skispringerin Katharina Schmid wird diese Ehre beim Festakt in Predazzo zuteil. Zum Liveticker

Die Schanze, die den Springern Angst macht. Nach dem millionenschweren Neubau der Skisprungschanzen von Predazzo stehen sie im Mittelpunkt der Kritik. Was läuft da falsch? Eine Annäherung in 3D. Zum Artikel

Emma Aicher ist die deutsche Allesfahrerin. Allesfahrerinnen sind im Skiweltcup zur Rarität geworden. Keine Rennläuferin beherrscht die vier Disziplinen so wie die Deutsche Emma Aicher. Was verleiht ihr die fast vergessene Kunst der Vielseitigkeit? Zwei Kamerafahrten vor Olympia. Zum Artikel