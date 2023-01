Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

Polizei nimmt Greta Thunberg in Gewahrsam. Die berühmteste Klimaaktivistin der Welt macht nahe Lützerath bei einer Sitzblockade mit - und wird von Einsatzkräften weggetragen. Ihre Personalien nimmt die Polizei nicht auf: "Wir wissen ja, wer sie ist." Zum Artikel

Pistorius will Bundeswehr "stark machen". Der designierte Verteidigungsminister verspricht den Soldatinnen und Soldaten, dass er sich vor sie stellen werde, wann immer nötig. Als ihn der Kanzler am Montag gefragt habe, ob er das Amt übernehmen wolle, sei das auch für ihn überraschend gewesen. Er habe aber nicht lange überlegen müssen. Mit der Entscheidung für den Niedersachsen gibt Scholz die Parität im Kabinett auf. Zum Artikel

Kissinger will Krieg in der Ukraine mit dem Abtreten von Territorien beenden. Um eine weitere Eskalation des Krieges zu verhindern, erneuert der frühere US-Außenminister beim Weltwirtschaftsforum in Davos seinen Rat, die Ukraine solle Gebiete an Russland abtreten. Viele Ziele habe der Westen schon erreicht - nämlich Putin zu demonstrieren, dass man zusammenstehe. Kissinger spricht sich außerdem überraschend für einen Nato-Beitritt der Ukraine aus. Zum Artikel

Ehemaliger EU-Abgeordneter will im Skandal um Eva Kaili auspacken. Pier Antonio Panzeri gilt als Schlüsselfigur in der "Katar-Affäre", dem Korruptionsskandal im Europaparlament. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm die Leitung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche sowie aktive und passive Bestechung vor. Jetzt verspricht Panzeri der belgischen Justiz, die Wahrheit über die ehemalige Vizepräsidentin Kaili zu sagen - im Gegenzug soll er weniger hart bestraft werden. Zum Artikel

Fast jeder Zweite erhält mindestens ein Jobangebot pro Monat. Abwerbeversuche gehören in Deutschland zum Alltag: Seien es Anrufe von Headhunting-Agenturen, die Kollegin von der Konkurrenzfirma beim Branchentreffen oder die Nachrichten von Personalabteilungen bei Linkedin. In kaum einem Land ist der Arbeitsmarkt laut einer Studie so in Bewegung wie hierzulande. Zum Artikel

Deutsche Handball-Mannschaft gewinnt letztes Gruppenspiel. Obwohl Bundestrainer Gislason Stammkräfte schont, schafft das Team einen 37:21-Sieg gegen Algerien. Die Gegner in der Hauptrunde sind Argentinien, Norwegen und die Niederlande. Zum Artikel

