CDU-Politiker Voigt zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt. In Thüringen regiert die CDU künftig mit SPD und BSW – die entscheidenden Stimmen zur Wahl von Mario Voigt zum Ministerpräsidenten kommen von der Linkspartei. Zum Artikel

EZB senkt den Leitzins erneut. Die Währungshüter machen Kredite billiger, und das, obwohl die Preise zuletzt wieder stärker gestiegen sind. Zum Artikel

Gukesh Dommaraju wird jüngster Schachweltmeister der Geschichte Der 18-jährige Gukesh Dommaraju aus Indien ist Schachweltmeister. Seinem Gegner Ding Liren unterläuft im letzten Spiel ein schwerer Fehler. „Als ich das erkannt habe, war das vielleicht der beste Moment meines Lebens“, sagt der neue Champion. Zum Artikel

Rundfunkbeitrag bleibt vorerst bei 18,36 Euro. Aus Sicht der Ministerpräsidentenkonferenz soll der Beitrag in den Jahren 2025 und 2026 nicht steigen. Die öffentlich-rechtlichen Medien ZDF und ARD reichten im November Verfassungsbeschwerde ein, damit der Beitrag steigt. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV SPD möchte Union und FDP für Entlastungspaket gewinnen. In einem Brief an CDU, CSU und FDP schlagen die Sozialdemokraten Entlastungen für Bürger und Unternehmen vor, die sie gern noch vor Weihnachten gemeinsam beschließen würden. Zum Artikel

EXKLUSIV Vorerst kein besserer Schutz fürs Parlament. SPD und Grüne wollen die Befugnisse der Bundestagspolizei ausweiten. Doch der Entwurf dürfte an der Union scheitern. Zum Artikel

Rumänien und Bulgarien gehören bald zum Schengen-Raum. Österreich hat die volle Aufnahme von Rumänien und Bulgarien in den Schengen-Raum bislang blockiert: Beide würden Flüchtlinge unkontrolliert weiterziehen lassen. Nun gibt Wien das Veto auf. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen