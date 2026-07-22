Thorsten Frei soll Spahn-Nachfolger werden. Die CDU- und CSU-Chefs Merz und Söder schlagen Thorsten Frei als neuen Unionsfraktionsvorsitzenden vor. Der 52-jährige Frei ist derzeit Kanzleramtsminister und gilt als enger Vertrauter von Merz, er war bis zur Bundestagswahl Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion. Die offizielle Wahl des neuen Fraktionsvorsitzenden soll am 29. Juli in einer Sonderfraktionssitzung stattfinden. Zum Artikel

MEINUNG Mit Thorsten Frei hat Friedrich Merz eine Chance. Vielleicht

CDU/CSU-Fraktion: Die Unruhe nach dem Spahn

EXKLUSIV Ermittler durchsuchen Deutsche Bank. Im Fokus stehen fragwürdige Cum-Cum-Steuergeschäfte der Postbank zwischen 2008 und 2010. Zehn ehemalige Topmanager werden wegen gemeinschaftlicher Steuerhinterziehung beschuldigt, darunter ein aktueller Deutsche-Bank-Manager. Der Schaden für den Fiskus wird auf mehr als 350 Millionen Euro beziffert. Zum Artikel

EXKLUSIV Sozialausgaben steigen auf Rekordniveau. Die Sozialausgaben in Deutschland erreichten vergangenes Jahr mit 32 Prozent der Wirtschaftsleistung den zweithöchsten Wert seit 1960.

Die Ausgaben der Arbeitslosenversicherung stiegen um fast 16 Prozent, während die Bürgergeld-Ausgaben erstmals seit 2019 zurückgingen. Zum Artikel

Trump genehmigt Atom-Deal mit Saudi-Arabien. Der Deal soll Saudi-Arabien beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms helfen. Kritiker warnen jedoch vor einem atomaren Wettrüsten in der instabilen Region. Zum Artikel

Drapatyj wird neuer Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee. Nach tagelangem Druck von Demonstranten gibt der ukrainische Präsident Selenskij nach und entlässt Syrskyj. Die Ukraine greift Zentren des größten russischen Online-Versandhandels an. Zum Artikel

Israel plant Schauprozesse zum Hamas-Massaker. Am Rand von Jerusalem soll ein Tribunal entstehen, um Täter vom 7. Oktober 2023 zu verurteilen. Todesstrafen sollen möglich sein, genauso wie Livestreams aus den Verhandlungen. Zum Artikel

Tod in der JVA: Einen Tag vorher wurden die nächtlichen Sichtkontrollen eingestellt. Der mutmaßliche Sechsfach-Mörder von Stade, Fatih G., wurde am Dienstagmorgen tot in seiner Zelle in der JVA Bremervörde aufgefunden. Einen Tag vor seinem Suizid wurden die nächtlichen Sichtkontrollen eingestellt, weil er sich glaubhaft von Suizidabsichten distanziert hatte. Zum Artikel

So teuer sind die Mieten in deutschen Großstädten. Die Angebotsmieten steigen so gut wie überall an, nur in Berlin wird Wohnen ein kleines bisschen günstiger. In München liegt die durchschnittliche Kaltmiete mittlerweile bei fast 24 Euro pro Quadratmeter. Zum Artikel

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