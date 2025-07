Viele Tote bei Hochwasser in den USA – 20 Kinder eines Sommercamps vermisst. Sturzfluten überschwemmen Straßen und Ortschaften in Texas, der Guadalupe River tritt an vielen Stellen über die Ufer. Nach den vermissten Kindern und weiteren Menschen, die von den Fluten fortgerissen wurden, wird fieberhaft gesucht. Zum Artikel

Hamas übermittelt „positive Antwort“ zu Feuerpause. Die Terrororganisation will einer Mitteilung zufolge umgehend über den amerikanischen Vorschlag für eine 60-tägige Waffenruhe im Gazastreifen verhandeln. Bedingungen nennt sie nicht, es gebe allerdings noch einigen Klärungsbedarf. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

Oasis sind zurück auf der Bühne. Mehr als 73 000 Menschen jubeln den Gallagher-Brüdern zu, als sie ihre erste Tour seit 16 Jahren im walisischen Cardiff starten. 2009 hatte sich die Britpop-Band getrennt, Liam und Noel Gallagher starteten Solo-Karrieren. Im vergangenen Jahr kündigten sie ihr gemeinsames Comeback an. Zum Artikel (SZ Plus)

Xi Jinping reist nicht zum Brics-Gipfel. Dabei gilt China als wichtigste Macht im Bündnis der Länder, das sich am Sonntag in Rio de Janeiro trifft. Dass Xi fernbleibt, hängt mit dem komplizierten Verhältnis zu Iran zusammen. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball-EM: Deutschland gewinnt und macht sich Sorgen um die Kapitänin. Im Auftaktspiel gegen Polen werden die DFB-Frauen erst in der zweiten Halbzeit besser. Sie setzen sich mit 2:0 durch. Kapitänin Giulia Gwinn verletzt sich am Knie und muss früh ausgewechselt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen