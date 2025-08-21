Texanisches Parlament billigt umstrittene Neuordnung der Wahlkreise. Mit der von US-Präsident Trump geforderten Neuordnung könnten die Republikaner bei den Kongresswahlen 2026 fünf zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus bekommen. An diesem Donnerstag dürfte der Gesetzentwurf auch durch den Senat in Austin gehen. Danach kann Regierungschef Abbott das Papier unterschreiben. Als Antwort wollen die Demokraten in Kalifornien ebenfalls Wahlkreiszuschnitte verändern. Zum Artikel (SZ Plus)

Israelisches Militär startet „nächste Phase des Kriegs“. „Vorbereitende Maßnahmen" zur Einnahme von Gaza-Stadt hätten begonnen, sagt ein Armeesprecher. Schon jetzt hielten Truppen die Außenbezirke besetzt. Die US-Regierung verhängt erneut Sanktionen gegen Vertreter des Internationalen Strafgerichtshofs „als Reaktion auf die anhaltende Bedrohung von Amerikanern und Israelis“. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Russische Drohne in Polen abgestürzt. „Russland provoziert erneut die Nato-Staaten“, resümiert Polens Verteidigungsminister. Der Einschlagsort in einem Feld liegt etwa 120 Kilometer von Polens Grenze zur Ukraine und etwa 100 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Deutscher Rugby-Verband hat Ärger mit den Behörden. Das Finanzamt Hannover prüft Vorgänge rund um eine als Spende deklarierte Zahlung und ein Beteiligungsgeschäft an einer GmbH. Die Gemeinnützigkeit des DRV steht auf dem Spiel, also die steuerlichen Privilegien, die die meisten Verbände genießen – und damit letztlich auch der Status eines Verbandes und einer olympischen Sportart im Land. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen