Julia Bergmann

Was heute wichtig ist

Abtreibungen in Texas sind nach neuem Gerichtsurteil wieder verboten. Ein Berufungsgericht in Texas setzt das extrem strenge Abtreibungsgesetz des Bundesstaats vorübergehend wieder in Kraft. Das Gericht gibt damit einem Antrag des Bundesstaats Texas am Freitagabend statt. Erst am Mittwoch hatte ein Richter in Texas das Gesetz vorübergehend gestoppt und damit einer Klage der Regierung von US-Präsident Joe Biden stattgegeben - Texas hatte gegen diese Entscheidung sofort Berufung eingelegt. Zum Artikel

USA nehmen Gespräche mit Taliban auf. Eine US-Delegation trifft sich am Wochenende mit den neuen Machthabern Afghanistans. Bei den Gesprächen soll es den USA zufolge nicht um eine Anerkennung oder Legitimierung der Taliban gehen. Es handle sich vielmehr um eine Fortsetzung der "pragmatischen" Gespräche über Fragen von nationalem Interesse der USA. Wichtigste Priorität soll dabei die weitere sichere Ausreise von US-Bürgern, anderen ausländischen Staatsangehörigen sowie von Afghanen sein. Zum Artikel

Trump blockiert Ermittlungen zu Sturm auf Kapitol - Biden hält dagegen. Das Weiße Haus kündigt an, dass Biden die Weitergabe von bestimmten Dokumenten aus der Ära Trump an den Ausschuss zur Untersuchung der Kapitol-Attacke nicht blockieren wird. Das will der ehemalige Präsident unbedingt verhindern - und pocht auf das sogenannte Exekutivprivileg. Dabei handelt es sich um das Vorrecht des Präsidenten, dem Kongress oder Gerichten gewisse Informationen vorzuenthalten. Zum Artikel

In Berlin zeichnet sich Fortsetzung der rot-grün-roten Regierung ab - aber sicher ist sie nicht. Das Ergebnis der Wahl zum Abgeordnetenhaus würde eine Fortsetzung ermöglichen. Entscheidend ist, ob Sozialdemokratin Franziska Giffey und die Grüne Bettina Jarasch zueinander finden - die sich bisher kaum kennen. Die designierte Regierende Bürgermeisterin Giffey will sich noch nicht auf ein Bündnis festlegen, sondern auch mit der FDP als drittem Partner sondieren. Zum Artikel

WM-Qualifikation: Deutschland schlägt Rumänien mit 2:1. Das DFB-Team dreht in einem sehr munteren Spiel einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg gegen Rumänien. Serge Gnabry und der eingewechselte Thomas Müller erzielen die Tore. Zum Artikel

Reiterstandbild von Kanzlerin Merkel enthüllt. Reiterstandbilder sind eigentlich out, doch der Künstler Wilhelm Koch würdigt Angela Merkel nun in Etsdorf mit einem monumentalen Werk. Aus dem 3-D-Drucker. Das Standbild drücke seine persönliche Wertschätzung aus, sagt der Künstler. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Nachrichten zur Regierungsbildung

Die größten Streitpunkte sind Schuldenbremse und Steuerpolitik. SPD, Grüne und FDP beginnen vorsichtig, ihre größten Differenzen aus dem Weg zu räumen. Das Problem der Verhandler bei den Sondierungsgesprächen: Die Haushaltslage gibt es nicht her, dass die nächste Regierung interne Gräben mit Geld zuschüttet. Zum Artikel (SZ Plus)

Die CSU-Basis sucht nach Gründen für die Niederlage. Die Partei hat nicht nur bei dieser Bundestagswahl hohe Verluste eingefahren, sondern auch schon vorher. Jetzt fragen sich die Parteimitglieder, woran das liegt. Die CSU müsse lernen, ihre Themen wieder so zu verkaufen, dass die Leute es verstehen, sagt ein Ortsvorsitzender aus der Oberpfalz. Zum Artikel (SZ Plus)