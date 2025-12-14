Zwölf Tote nach Terrorangriff bei jüdischem Lichterfest am Bondi Beach. Die Polizei spricht von einem Angriff auf die jüdische Gemeinschaft von Sydney. Ziel war ein Chanukka-Fest an dem weltweit bekannten Strand der Stadt. Ein Täter ist tot, ein zweiter in kritischem Zustand. Zum Artikel (SZ Plus)

In Berlin wird über das Schicksal der Ukraine verhandelt. US-Gesandte beraten mit europäischen Staaten über die Bedingungen für Friedensverhandlungen mit Russland. Auch der ukrainische Präsident Selenskij ist in der deutschen Hauptstadt eingetroffen. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Selenskij, Kushner und Witkoff beraten im Kanzleramt

Lukaschenko lässt politische Gefangene frei. Der belarussische Diktator lässt 123 politische Gefangene frei, unter ihnen Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki. Die Freude darüber ist in der Opposition groß, aber zwiespältig – denn der Machthaber verfolgt sein eigenes Kalkül. Zum Artikel (SZ Plus)

Rezeptfälscher-Mafia kassiert Millionen ab – auf Kosten der Versicherten. Die Betrüger haben es auf Abnehmspritzen und Krebsmedikamente abgesehen, die bis zu 6000 Euro pro Packung kosten und für Patienten knapp werden. Einige Abholer sind minderjährig, das Ausmaß der Fälschungen ist gewaltig. Viele Arzneimittel landen in Russland. Zum Artikel (SZ Plus)

Drei US-Amerikaner bei Angriff in Syrien getötet – Trump kündigt Vergeltungsschlag an. Drei weitere Personen seien bei dem Angriff in der Stadt Palmyra verletzt worden, teilte ein Pentagonsprecher mit. US-Präsident Trump kündigt Vergeltungsmaßnahmen an. Auch der syrische Präsident Ahmed al-Scharaa sei über diesen Angriff verärgert, so Trump. Zum Liveblog zu Nahost

