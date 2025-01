Terroranschlag in New Orleans - Täter tot. Im Ausgehviertel French Quarter rast ein Mann in der Neujahrsnacht in eine Menschenmenge - mindestens zehn Personen sterben, 35 weitere werden verletzt. Laut Polizei war der Täter fest entschlossen, ein Blutbad anzurichten. Nach einem Schusswechsel stirbt er. Zum Artikel

Bilanz der deutschen Silvesternacht: Fünf Tote durch Zünden von Böllern. Trotz einiger Angriffe auf Einsatzkräfte spricht die Polizei von einem verhältnismäßig entspannten Jahreswechsel – auch in Berlin, wo allerdings fast 400 Menschen festgenommen werden. Dort richten zwei sogenannte Kugelbomben offenbar schwere Schäden an. Zum Artikel

EXKLUSIV Nach Beschimpfung des Bundespräsidenten: Harte Kritik aus Deutschland an Elon Musk. Vertreter von SPD und Grünen zeigen sich empört über die Äußerungen des US-Tech-Milliardärs. Auch die CDU ist verwundert über die Einmischung in den deutschen Wahlkampf. Die AfD stellt einen baldigen direkten Kontakt zwischen Musk und Alice Weidel in Aussicht. Musk hatte Steinmeier als „antidemokratischen Tyrann“ bezeichnet. Zum Artikel (SZ Plus)

Russland stoppt Gastransit durch die Ukraine. Seit dem Morgen fließt kein russisches Erdgas mehr durch die Ukraine – eine historische Wende in der Energieversorgung Europas. In der Neujahrsnacht greift Russland offenbar mit mehr als 100 Kampfdrohnen Ziele im ganzen Land an. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Zerstörtes Unterseekabel: Finnische Polizei veröffentlicht Foto von Schiffsrumpf. Auf den Unterwasseraufnahmen sind weitere Hinweise zu sehen, die dafür sprechen, dass die „Eagle S“ in die Beschädigung der Unterseeleitung verwickelt sein könnte. Das Schiff gehört laut EU zu einer Schattenflotte Russlands. Zum Artikel

Ungarn verliert Anspruch auf EU-Hilfen. Bis Ende 2024 hätte das Land Auflagen der Europäischen Kommission umsetzen müssen, die wegen Verstößen gegen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit verhängt worden waren. Dies ist nicht geschehen, nun wird etwa eine Milliarde Euro nicht ausgezahlt. Zum Artikel

Paschke verliert bei der Vierschanzentournee den Anschluss. Die Vierschanzentournee bleibt auch in Garmisch-Partenkirchen fest in der Hand der Österreicher: Daniel Tschofenig gewinnt und übernimmt die Führung in der Gesamtwertung. Pius Paschke hat nach seinem neunten Platz kaum noch Chancen auf den Tourneesieg. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Skispringerinnen verdienen endlich eine ganze Tournee (SZ Plus)

Alles zum Krieg im Nahen Osten

Israels Militäranwältin fordert mehr Vorsicht bei Angriffen. Teilweise unterschätze die Armee die Zahl der Zivilisten in manchen Gegenden des Gazastreifens, warnt deren Generalanwältin die Militärführung. Man müsse mehr dafür tun, dass keine Unbeteiligten ums Leben kämen. Zum Liveblog

Vorwürfe der Vereinten Nationen: Gesundheitssystem in Gaza weitgehend zerstört

Deutscher Historiker: „Das Leben in Israel ist nicht sicherer als in der Diaspora“. Michael Brenner, Professor für Jüdische Geschichte und Kultur in München, spricht mit der SZ unter anderem über den Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023, der das Sicherheitsgefühl vieler Israelis stark geschwächt habe. Zum Interview (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war