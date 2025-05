Von Kassian Stroh

Was heute wichtig war

Mutmaßliche rechtsextreme Terrorzelle ausgehoben. In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Hessen werden fünf Teenager festgenommen. Ihnen wirft der Generalbundesanwalt vor, einer Vereinigung anzugehören, die sich „Letzte Verteidigungswelle“ nennt. Sie sollen ein Kulturzentrum niedergebrannt haben und wollten offenbar Anschläge auf Unterkünfte für Geflüchtete verüben. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel verliert Unterstützer in Europa. In der EU distanzieren sich immer mehr Staaten vom Vorgehen der Regierung Netanjahu im Gazastreifen, auch Kanzler Merz gibt sich besorgt wegen der humanitären Lage dort. 17 der 27 EU-Mitgliedstaaten votieren dafür, das Assoziierungsabkommen mit Israel von der Kommission überprüfen zu lassen und notfalls zu kündigen. Zum Artikel

Konjunkturprognose: Drittes schlechtes Jahr in Folge. Die sogenannten Wirtschaftsweisen erwarten für das laufende Jahr, dass das Bruttoinlandsprodukt stagniert. Erst 2026 könnte es einen Konjunkturschub und ein Plus von einem Prozent geben. Der Sachverständigenrat mahnt die Bundesregierung: Nur wenn sie das Geld aus dem Investitionspaket richtig ausgebe, löse sie Wachstum aus und begrenze die Schulden. Zum Artikel (SZ Plus)

AfD-Kandidaten fallen bei Ausschusswahlen durch. Im Bundestag könnte die rechtsextremistische Partei sechs Ausschussvorsitzende stellen. Tatsächlich erhalten die von ihr Vorgeschlagenen nicht die nötigen Stimmen. Die AfD reagiert erbost – auch wenn sich der Widerstand der anderen Parteien seit Wochen abgezeichnet hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine

EU droht Russland mit weiteren Strafen. Nach dem soeben erst verabschiedeten 17. Paket mit „hart zubeißenden“ Sanktionen werde nun ein 18. Paket mit „weiteren hart zuschlagenden“ Strafmaßnahmen vorbereitet, sagt Kommissionspräsidentin von der Leyen. Leicht umzusetzen ist diese Ankündigung allerdings nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Eine Festung für die Kunst. In der ukrainischen Frontstadt Charkiw proben Tänzer im Keller des Opernhauses. Konzerte finden in U-Bahn-Schächten statt. Besuch in einer Stadt, die nicht aufhören will zu spielen. Zur Reportage (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen