EXKLUSIV Seltenes Teak landet trotz Sanktionen in der EU. Wildgewachsenes Teak aus Myanmar ist eines der teuersten Hölzer weltweit. Während die Wälder und viele Menschen unter dem Handel leiden, verdient die Militärjunta damit Geld, um Waffen zu kaufen. Obwohl die EU das staatliche Holz auf die Sanktionsliste gesetzt hat, gelingt es Händlern, es mit Schlupflöchern und auf dubiosen Wegen zu importieren. Etwa 17,5 Tonnen Teak aus Myanmar landeten 2022 in Deutschland. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Wie rabiate Holzbetriebe zu ihren Zertifikaten kommen (SZ Plus)

USA: Coronavirus kommt "höchstwahrscheinlich" aus chinesischem Labor. Einzelne amerikanische Behörden gehen davon aus, dass sich Sars-CoV-2 durch eine mögliche Panne in Wuhan verbreitet hat. Das bestätigte FBI-Direktor Christopher Wray einem Fernsehsender. Handfeste Beweise liegen nicht vor, aber einige verdächtige Indizien. Zum Artikel (SZ Plus)

CDU und SPD in Berlin streben Koalition an. Die Sozialdemokraten wollen mit den Christdemokraten über ein Bündnis verhandeln, verkündet der Landesvorstand der Partei. Es zeichnet sich ab, dass die Avancen auf Gegenliebe stoßen. Der CDU-Landesverband entscheidet im Lauf des Tages darüber. Zum Artikel

MEINUNG Die SPD klammert sich in Berlin an die Macht (SZ Plus)

EXKLUSIV Lemke zum Verbrennerstreit: "Deutschland sollte sich an Zusagen halten". Keine neuen Benzin- oder Diesel-Autos von 2035 an - darauf hatten sich die EU-Staaten geeinigt. Bis der deutsche Verkehrsminister Wissing Bedenken anmeldete. Die grüne Umweltministerin ermahnt ihn nun, Deutschland müsse auf europäischer Ebene verlässlich agieren. Zum Artikel

Proteste gegen die Justizreform in Israel werden heftiger. Die ultrarechte Regierung unter Premierminister Netanjahu will es dem Parlament möglich machen, mit einfacher Mehrheit Entscheidungen des Höchsten Gerichts zu überstimmen. Die Protestbewegung gegen die Reform ruft zu einem "Tag der Störung" auf, Menschen werden verhaftet, mit Tränengas und Wasserwerfern zurückgedrängt. Einige fürchten ein bürgerkriegsartiges Zerwürfnis. Zum Artikel

Hopp gibt Stimmenmehrheit bei Hoffenheim zurück. Der Mäzen will auf das alleinige Entscheidungsrecht verzichten und die Kontrolle wieder an den Verein geben. Damit würde Hoffenheim wieder zu einem regulären Klub im Sinne der 50+1-Regel werden. Bisher waren die TSG, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg die von der DFL genehmigten Ausnahmen von der Investorensperre. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

USA sondieren laut Bericht zu China-Sanktionen. US-Regierungsbeamte sagen, es gehe bei den Gesprächen um mögliche Maßnahmen der G 7 für den Fall, dass China Russland im Krieg gegen die Ukraine militärisch unterstütze - zum Beispiel mit Waffen. Die Regierung in China hat das zurückgewiesen. Zum Liveblog

Wo die Front verläuft - Tag 371. Die ukrainische Armee schickt Verstärkungen nach Bachmut und Russland behauptet, einen Drohnenangriff auf die Krim abgewehrt zu haben. Wie hat sich der Krieg entwickelt? Der Überblick in Karten. Zum Artikel (SZ Plus)

