Bundeskanzler Merz lehnt Taurus -Lieferungen an Ukraine ab. Nach den verheerenden russischen Angriffen auf Kiew am Wochenende fordern sowohl CDU-Politiker als auch die Opposition, dass Deutschland Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefert. Bislang lehnt Bundeskanzler Friedrich Merz das mit dem Verweis darauf ab, dass die Ukraine inzwischen über eigene Langstreckenwaffen verfüge. Als Oppositionsführer hatte Merz noch im April 2025 selbst entsprechende Lieferungen gefordert. Zum Artikel

Russische Angriffe auf Ukraine: ARD-Studio in Kiew zerstört

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: EU-Vertretung will trotz Drohungen aus Russland in Kiew bleiben

Anfangsverdacht gegen Christian Ulmen wegen Vorwurfs der Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft Potsdam sieht Hinweise darauf, dass der Schauspieler seine Ex-Frau Collien Fernandes körperlich angegriffen haben könnte. Die Vorwürfe der digitalen Gewalt, die Fernandes außerdem erhoben hat, werden noch geprüft. Zum Artikel

MEINUNG Gewalt im Netz ist auch Gewalt

CSU-Vize Weber fordert programmatische Debatte in der Partei. In einem Schreiben an alle CSU-Mandatsträger mahnt der Europapolitiker Manfred Weber, dass sich die Partei wieder mehr mit den großen Fragen wie Krieg und Frieden oder Gemeinwohl beschäftigen müsse. In Teilen liest sich der Brief wie eine Kritik an der Führung durch CSU-Chef Markus Söder - ohne dass dessen Name fällt. Zum Artikel

MEINUNG In seiner Regierungserklärung gibt sich Söder überraschend staatsmännisch

Israel will Angriffe gegen Libanon noch verstärken. Premierminister Netanjahu hat angekündigt, die Angriffe auf Libanon auszuweiten. Ziel sei es, die Hisbollah zu „zerschlagen“. Israels Verteidigungsminister Katz erklärte zudem, dass für Südlibanon eine Pufferzone nach dem „Gaza-Modell“ geplant sei. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost: Chamenei droht den USA wegen der Angriffe in der Nacht mit Vergeltung

Dammbruch in Brasilien: Zivilprozess gegen TÜV Süd geht weiter. Bei dem Dammbruch nahe der brasilianischen Stadt Brumadinho im Januar 2019 sind 270 Menschen und zwei ungeborene Kinder getötet worden. Eine TÜV-Süd-Tochter hatte den später gebrochenen Staudamm wenige Monate vor der Katastrophe als stabil zertifiziert, obwohl er mutmaßlich marode war. Die Schadensersatzforderungen belaufen sich auf 600 Millionen Euro. Zum Artikel

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