US-Spezialkräfte entern russischen Schattentanker vor Island. Amerikanische Streitkräfte verfolgen ein Schiff von der Karibik bis nach Europa. Der Tanker ändert unterwegs Namen und Beflaggung. Moskau schickt seine Marine, um das Schiff zu eskortieren. Dennoch beschlagnahmen die USA den Tanker. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesregierung findet erstmals kritische Worte für US-Vorgehen in Venezuela. Die USA hätten im UN-Sicherheitsrat „nicht überzeugend dargelegt, dass ihr Vorgehen völkerrechtskonform war“, sagt ein Regierungssprecher. Zum Liveblog

Was heute wichtig war

Berliner konnten in einigen Bussen ihre Smartphones aufladen und sich aufwärmen. Bis alle Heizungen wieder laufen, wird es weiterhin dauern. (Foto: Jens Kalaene/DPA)

Stromversorgung im Berliner Südwesten wieder angelaufen. Einen Tag früher als gedacht gehen die Lichter an. Doch die Wiederinbetriebnahme der elektrischen Heizsysteme ist vielerorts kompliziert. Zudem sind weiter Tausende Menschen von ihren Fernwärmeleitungen abgeschnitten. Kitas und Schulen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf bleiben bis Ende der Woche geschlossen. Auch die Reparatur der zerstörten Hochspannungskabel dürfte noch viele Wochen dauern. Zum Artikel (SZ Plus)

Dax steigt erstmals auf mehr als 25 000 Punkte. Der deutsche Leitindex springt gleich nach Handelsbeginn auf einen ‌Rekordstand. Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung ist die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr ein zentraler Kurstreiber. Und der US-Angriff auf Venezuela lässt Anleger auf billiges Öl hoffen. Zum Artikel

Kritik an möglichen Garantien für die Ukraine. Europas „Koalition der Willigen“ will einige Tausend Soldaten in die Ukraine schicken, wenn dort die Waffen schweigen. Doch Analysten sind skeptisch, was Bedeutung und Realisierungschancen angeht. Nicht nur in Kiew weiß man: Diese Ankündigung wird Russland nicht bewegen, den Krieg zu beenden. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland strauchelt beim Klimaschutz. Auch 2025 dürften die klimaschädlichen Emissionen im Land gesunken sein. Doch erste Zahlen des Berliner Thinktanks Agora Energiewende zeigen: Das lag vor allem an der Schwäche der Industrie. Im Verkehr und in Gebäuden stiegen sie sogar. Insgesamt gingen die Emissionen Deutschlands weniger stark zurück als 2024. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen