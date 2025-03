Syrien: Heftige Kämpfe und Berichte über Massaker an Alawiten. Bei Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Anhängern des gestürzten Langzeitherrschers al-Assad sind offenbar Hunderte Menschen getötet oder verletzt worden. Übergangspräsident al-Scharaa rief „alle Kräfte, die sich an den Kämpfen beteiligt haben“ auf, sich den Befehlshabern des Militärs zu unterstellen. In einigen Städten wurden bis Samstagvormittag Ausgangssperren verhängt. Zum Artikel

Sondierungen zwischen Union und SPD in entscheidender Phase. CDU-Generalsekretär Linnemann zeigte sich zuversichtlich, in den Sondierungen von Union und SPD in den kommenden Tagen eine Einigung zu erzielen. Union und SPD müssen allerdings noch einige Streitpunkte aus dem Weg räumen, bevor sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen können. Knackpunkte bei den Verhandlungen scheinen die Themen Migration und Bürgergeld zu sein. Zum Liveblog

Nach Zugeständnissen an SPD erwartet die Union nun Gegenleistungen. In Teilen der Union herrscht Verwunderung darüber, dass Chefverhandler Merz die Wünsche der Sozialdemokraten beim Thema Schuldenbremse und Investitionen in einem Ausmaß erfüllt, das sich so nicht einmal in deren Wahlprogramm findet. Und das gleich zu Beginn der Verhandlungen und zunächst ohne erkennbare Gegenleistung. Nun wächst der Druck auf Merz, auf anderen Feldern zu liefern, allen voran in der Migration. Zum Artikel (SZ Plus)

„Das ist gesunder Menschenverstand“: Donald Trump beendet politische Übereinkünfte, an die sich seine Vorgänger stets gehalten haben (Foto: Craig Hudson/REUTERS)

Wie Trump die bestehende Weltordnung auseinandernimmt. Der Eklat im Weißen Haus, die eingestellte Militärhilfe für die Ukraine und die Einführung von Handelszöllen: All das sieht Trump als Zeichen der Stärke. In Europa sehen viele im Schulterschluss des US-Präsidenten mit Russland einen Tabubruch. Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton kritisiert im US-Fernsehen, Trump mache dem Kreml ein Zugeständnis nach dem anderen. „Ich sehe das als Schwäche.“ Zum Artikel (SZ Plus)

Hackman-Tod: Ehefrau starb wohl eine Woche vor Filmstar. Der Fund der Leichen von US-Schauspiellegende Hackman und seiner Ehefrau Betsy Arakawa gab den Ermittlern viele Fragen auf. Nun ist klar: Beide sind eines natürlichen Todes gestorben. Allerdings wiesen die Untersuchungen darauf hin, dass Arakawa eine Woche vor ihrem Mann an einer Virusinfektion starb - und der an Alzheimer erkrankte Oscar-Preisträger Hackman danach noch tagelang mit ihrer Leiche im Haus weiterlebte. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen