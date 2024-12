Israel greift Syrien massiv an. Die israelische Luftwaffe zerstört Luftwaffenbasen, Depots und Waffenlager. Netanjahu sagt, er wolle die iranische Achse Stück für Stück auseinandernehmen - und „das Gesicht des Nahen Ostens verändern“. Zum Artikel

Blick aus dem Exil: Der syrische Schriftsteller Schami und seine Frau Leeb sprechen über ein Land, das die Hoffnung neu entdeckt (SZ Plus)

Es gab schon lange Zeichen für Assads Sturz. Der Fall des syrischen Machthabers hat selbst US-Geheimdienste überrumpelt. Dabei war der Untergang des Regimes absehbar: Eine Rolle spielte, dass Israel Assads Verbündete auf der „Achse des Widerstands“ dezimiert hatte. Außerdem stecken Russlands Panzer in der Ukraine fest. Zum Artikel (SZ Plus)

Saidnaya-Gefängnis: Verzweifelte Suche nach Angehörigen. Das Gefängnis bei Damaskus ist Symbol für die Grausamkeit des Assad-Regimes. Zehntausende wurden hier festgehalten, viele kamen nie wieder heraus. Seit Sonntag suchen zahllose Menschen in den leeren Zellen und Wachstuben nach Spuren vermisster Familienmitglieder. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie es für die Syrer in Deutschland nun weitergeht. Einige Politiker fordern die rasche Rückkehr der geflüchteten Syrer. Doch so schnell wird es wohl nicht gehen. Und manche Menschen werden bleiben dürfen, weil sie hier Arbeit haben. Zum Artikel

Was heute wichtig war.

Netanjahu sagt in Korruptionsprozess aus. Vor viereinhalb Jahren begann der Prozess, nun äußert sich der israelische Regierungschef zum ersten Mal selbst vor Gericht. Ihm werden Bestechlichkeit und Betrug vorgeworfen. Er aber sieht sich ganz im Zentrum des Weltgeschehens und bezeichnet die Vorwürfe als „einfach lächerlich“. Zum Artikel

Prozessbeginn wegen mutmaßlicher Erpressung der Familie Schumacher. Seit elf Jahren versucht das Umfeld des verunglückten Rennfahrers zu verhindern, dass sein Leben öffentlich ausgestellt wird. Jetzt stehen drei Männer vor Gericht, die die Familie erpresst haben sollen. Ein Anrufer forderte 15 Millionen Euro und drohte, andernfalls private Videos im Darknet zu veröffentlichen. Zum Artikel (SZ Plus)

IG Metall fordert Maßnahmen zur Sicherung von Industriejobs. Neue Förderung für E-Autos, Steuererleichterungen für die Mitte, Reform der Schuldenbremse: Deutschlands größte Gewerkschaft mischt sich in den Wahlkampf ein. IG-Metall-Chefin Benner will die Industrie stützen, von der acht Millionen Arbeitsplätze abhängen würden. Zum Artikel (SZ Plus)

Missbrauchsvorwürfe gegen Musiker Jay-Z. Lange war spekuliert worden, wer der Prominente ist, der laut einer Zivilklage mit Sean „P. Diddy“ Combs eine 13-Jährige vergewaltigt haben soll. Nun ist klar: Es handelt sich um den Musiker und Combs-Freund Jay-Z. Der wehrt sich gegen die Anschuldigungen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen